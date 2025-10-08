ستلج :بھارت نے پھر ریلا چھوڑ دیا، کئی دیہات کارابطہ منقطع
پنجاب میں تاریخ کا بڑا فلڈ سروے جاری ،27اضلاع میں 2200ٹیمیں متحرک
لاہور،قصور (سپیشل رپورٹر،اے پی پی،نمائندہ دنیا)بھارتی آبی جارحیت جاری، دریائے ستلج میں پھر سیلابی ریلا چھوڑ دیا، گزشتہ روز گنڈاسنگھ والا تلوار پوسٹ کے مقام پر پانی کا بہاؤ1لاکھ 15ہزار46کیوسک ، فتح محمد پوسٹ پر پانی کی سطح10.30جبکہ کیکر پوسٹ پر پانی کی سطح 20.20فٹ ریکارڈ کی گئی ۔ بھارت کی جانب سے دوبارہ دریائے ستلج میں پانی چھوڑنے پر گنڈاسنگھ والا سے ملحقہ دیہاتوں حاکووالا، کالوواڑہ ، گٹی کلنجرسمیت دیگر دیہاتوں کا زمینی رابطہ منقطع ہوگیا ۔پی ڈی ایم اے پنجاب نے دریائے ستلج میں سیلاب بارے الرٹ جاری کر تے ہوئے کہا ہے کہ آئندہ 2 روز میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر درمیانے درجے کے سیلاب کا امکان ہے ۔ دریائے ستلج اور راوی میں پانی کے بہا ؤکا انحصار بھارتی آبی ذخائر سے اخراج پر ہے ۔
ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیا نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات کے مطابق صوبہ بھر کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز سمیت تمام ضلعی انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا ہے ۔ ادھر وزیراعلیٰ کی ہدایت پر پنجاب میں تاریخ کا سب سے بڑا فلڈ سروے جاری ہے ،27 اضلاع میں 2200 سے زائد سروے ٹیمیں کشتیوں اور ٹریکٹر ٹرالیوں پر گھر گھر پہنچ رہی ہیں ،ایک لاکھ 62ہزار سیلاب متاثرین کا ڈیٹا حاصل کر لیا گیا ،سیلاب سے متاثرہ 45ہزار999 مکانات کی تفصیلات درج کر لی گئیں ،5 لاکھ ایکڑ سے زائد متاثرہ زرعی اراضی کی نشاندہی بھی کی گئی ہے ۔ مختلف اضلاع سے فلڈ سروے میں 6ہزار921 ہلاک مویشیوں کی تفصیلات جمع کی گئی ہیں ۔