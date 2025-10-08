صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ستلج :بھارت نے پھر ریلا چھوڑ دیا، کئی دیہات کارابطہ منقطع

  • پاکستان
ستلج :بھارت نے پھر ریلا چھوڑ دیا، کئی دیہات کارابطہ منقطع

پنجاب میں تاریخ کا بڑا فلڈ سروے جاری ،27اضلاع میں 2200ٹیمیں متحرک

 لاہور،قصور (سپیشل رپورٹر،اے پی پی،نمائندہ دنیا)بھارتی آبی جارحیت جاری، دریائے ستلج میں پھر سیلابی ریلا چھوڑ دیا، گزشتہ روز گنڈاسنگھ والا تلوار پوسٹ کے مقام پر پانی کا بہاؤ1لاکھ 15ہزار46کیوسک ، فتح محمد پوسٹ پر پانی کی سطح10.30جبکہ کیکر پوسٹ پر پانی کی سطح 20.20فٹ ریکارڈ کی گئی ۔ بھارت کی جانب سے دوبارہ دریائے ستلج میں پانی چھوڑنے پر گنڈاسنگھ والا سے ملحقہ دیہاتوں حاکووالا، کالوواڑہ ، گٹی کلنجرسمیت دیگر دیہاتوں کا زمینی رابطہ منقطع ہوگیا ۔پی ڈی ایم اے پنجاب نے دریائے ستلج میں سیلاب بارے الرٹ جاری کر تے ہوئے کہا ہے کہ آئندہ 2 روز میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر درمیانے درجے کے سیلاب کا امکان ہے ۔ دریائے ستلج اور راوی میں پانی کے بہا ؤکا انحصار بھارتی آبی ذخائر سے اخراج پر ہے ۔

ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیا نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات کے مطابق صوبہ بھر کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز سمیت تمام ضلعی انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا ہے ۔ ادھر وزیراعلیٰ کی ہدایت پر پنجاب میں تاریخ کا سب سے بڑا فلڈ سروے جاری ہے ،27 اضلاع میں 2200 سے زائد سروے ٹیمیں کشتیوں اور ٹریکٹر ٹرالیوں پر گھر گھر پہنچ رہی ہیں ،ایک لاکھ 62ہزار سیلاب متاثرین کا ڈیٹا حاصل کر لیا گیا ،سیلاب سے متاثرہ 45ہزار999 مکانات کی تفصیلات درج کر لی گئیں ،5 لاکھ ایکڑ سے زائد متاثرہ زرعی اراضی کی نشاندہی بھی کی گئی ہے ۔ مختلف اضلاع سے فلڈ سروے میں 6ہزار921 ہلاک مویشیوں کی تفصیلات جمع کی گئی ہیں ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:مندی،انڈیکس 1578پوائنٹس گنوابیٹھا

صدر این بی پی کا معاشی ترقی میں مالیاتی اور بینکاری شعبے کے کردار پر زور

ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا 1500روپے مہنگا

مرکنٹائل ایکسچینج میں 73ارب روپے کے سودے

روس، ہنگری اورمشرقی یورپ کو برآمدات میں 8.60فیصداضافہ

ٹیکسٹائل برآمدات کیلیے عالمی معیار پرعملدر آمد ناگزیر، مائیکل آریٹز

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak