آئی ایم ایف: گڈ گورننس ،کرپشن رپورٹ پر ڈیڈ لاک برقرار
خصوصی زونز کیلئے مراعات بحال رکھنے کی درخواست ،خاتمے کیلئے 10سالہ پلان ٹرانسفر آف ریذیڈنس سکیم کو مزید سخت بنانے پر 15 اکتوبر کی ڈیڈ لائن مقرر
اسلام آباد(مدثرعلی رانا)باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ آئی ایم ایف کو خصوصی اقتصادی زونز میں مراعات ختم نہ کرنے کی درخواست کی گئی ہے ، 2035تک تمام اقتصادی زونز پر ٹیکس مراعات ختم کرنے کی شرط پر تھرڈ پارٹی سٹڈی رپورٹ کودیکھتے ہوئے آئی ایم ایف مشن کو فیصلے پر نظرثانی کی اپیل کی گئی ہے۔ آئی ایم ایف شرط پر اقتصادی زونز سے مراعات کو ختم کرنے کیلئے 10 سالہ پلان تیار کیا گیا ، اگر آئی ایم ایف نے اقتصادی زونز میں مراعات ختم نہ کرنے کی درخواست نہ مانی تو شرائط پر عملدرآمد کرتے ہوئے تمام مراعات ختم کر دی جائیں گی، دوسری طرف کاروں کی بیگیج اور گفٹ سکیمیں ختم کرنے پر اتفاق کیا گیا، ٹرانسفر آف ریذیڈنس سکیم کو مزید سخت بنانے پر 15 اکتوبر کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ، گڈ گورننس اور کرپشن رپورٹ پر ڈیڈلاک برقرار ہے ، مشن آج واپس روانہ ہو جائے گا، حکام مذاکرات کی کامیابی کیلئے پُرامید ہیں ۔