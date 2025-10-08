شہزادہ منصور کی سربراہی میں سعودی عرب کا وفد پاکستان پہنچ گیا
دو نوں ملکوں کے درمیان معاہدوں ، مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط متوقع
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک،آن لائن )پاک سعودی تاریخی دفاعی معاہدے کے بعد ایک اور بڑی اہم پیشرفت ، سعودی عرب کا اعلیٰ سطح کا وفد پاکستان پہنچ گیا۔شہزادہ منصور بن محمد السعود کی سربراہی میں وفد اسلام آباد پہنچا ۔ سعودی وفد کی پاکستان میں وزیراعظم سمیت اہم شخصیات سے ملاقاتیں شیڈول ہیں جبکہ دورے کے دوران پاکستان اورسعودی عرب کے درمیان مختلف معاہدوں اورمفاہمتی یادداشتوں پردستخط بھی متوقع ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سعودی تجارتی وفد اپنے قیام کے دوران اعلیٰ سرکاری حکام، چیمبرز آف کامرس اور مختلف کاروباری گروپس سے ملاقاتیں کرے گا۔ان ملاقاتوں میں باہمی تجارت، سرمایہ کاری، صنعتی شراکت داری، توانائی، تعمیرات اور خدمات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق شہزادہ منصور بن محمد آل سعود کا دورہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دوستی، اعتماد اور باہمی تعاون کے رشتے کو مزید مضبوط بنانے میں سنگِ میل ثابت ہوگا۔ یہ ملاقاتیں پاکستان کے لیے سرمایہ کاری کے نئے مواقع، تجارتی تعاون کے فروغ اور اقتصادی استحکام کی جانب ایک مثبت قدم ہیں۔