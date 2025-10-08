صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مقدمات کی کھچڑی پکانے والے خود پھنس چکے :علیمہ

  پاکستان
مقدمات کی کھچڑی پکانے والے خود پھنس چکے :علیمہ

اسلام آباد ، راولپنڈی(اپنے نامہ نگار سے، خبرنگار)بانی پی ٹی آئی عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے ،جن لوگوں نے مقدمات کی کھچڑی پکائی تھی وہ خود اب پھنس چکے ہیں۔

اسلام آباد ہائی کورٹ اور اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ مخالفین یہ سمجھ رہے تھے کہ بانی پی ٹی آئی دباؤ میں آ کر کوئی ڈیل کر لیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا۔بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کا کہنا ہے کہ ملک کو جوڑ کر رکھنے کے لیے بانی کا جیل سے باہر آنا ضروری ہے میرے اوپر چالیس مقدمات قائم ہیں ایک میں انہوں نے گرفتار کرنا ہے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں ۔علیمہ خان نے کہا کہ ہماری پارٹی میں بانی کا پیغام دینے والا اور کوئی نہیں ہم اکیلے ہی ہیں اگر بانی کا پیغام کوئی اور دینا چاہتا ہے تو دے دے ۔ 

