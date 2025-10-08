صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گنڈا پور کے مطالبے پر سپیکر پختو نخوا اسمبلی کا استعفیٰ دینے سے انکار

  • پاکستان
پشاور(آئی این پی )وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا علی امین گنڈا پور نے سپیکر خیبرپختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا، جس پر انہوں نے استعفیٰ دینے سے صاف انکار کردیا ہے۔

وزیر اعلی گنڈا پور نے وزرا کو فارغ کرنے اور وزارتوں میں رد و بدل کے بعد اب سپیکر خیبرپختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی کو استعفیٰ دینے کا کہا ہے ۔ذرائع کے مطابق وزیراعلی ٰخیبرپختونخوا علی امین گنڈا پور نے سپیکر صوبائی اسمبلی کو وزیر اعلیٰ ہاؤس بلا کر استعفیٰ دینے کا کہا لیکن سپیکر نے یکسر انکار کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ سپیکر شپ کا عہدہ انہیں بانی پی ٹی آئی عمران خان نے دیا اس لیے وہ صرف ان کے کہنے پر عہدہ چھوڑیں گے ۔

