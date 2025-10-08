پیپلز پارٹی آئین کی بحالی چاہتی ہے تو آئیں ملکر آگے بڑھتے ہیں:اسد قیصر
اسلام آباد(نیوز ایجنسیاں)پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے کہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی سنجیدہ ہے تو عدم اعتماد لے کر آئے، پیپلز پارٹی چاہتی ہے حکومت سے جان چھڑائی جائے تو عدم اعتماد ضروری ہے۔
ایک انٹرویو میں اسد قیصر نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف بغیر کسی شرط کے پیپلز پارٹی کا ساتھ دے گی، ہمیں کچھ نہیں چاہیے ، اس ناجائز حکومت کو پیپلز پارٹی نے کندھا دیا ہے ۔اسد قیصر نے کہا کہ 26 ویں آئینی ترمیم میں جو ظلم ہوا پیپلز پارٹی والے وہ مراعات بھی لے رہے ہیں، جو قانون سازی ہو رہی ہے اس میں پیپلز پارٹی برابر کی شریک ہے ۔انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس میں بھی پیپلز پارٹی برابر کی شریک ہے ، پیپلز پارٹی اس سب سے جان چھڑانا چاہتی ہے اور آئین کی بحالی چاہتی ہے تو عملی اقدام کرے ، اگر پیپلز پارٹی آئین کی بحالی کی کوشش کرتی ہے تو آئیں اکٹھے بڑھتے ہیں۔ان کا مزید کہنا تھا کہ عدم اعتماد کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے جو گناہ ہیں شاید وہ دھل جائیں۔وزیر دفاع خواجہ آصف نے پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ اسد قیصر کو عدم اعتماد کی بات کرنے سے پہلے اپنا گھر درست کرنا چاہیے ۔اپنے ایک بیان میں خواجہ آصف نے کہا کہ ہمارے گھر کو چھوڑدیں ہم اپنا گھرسنبھال لیں گے ۔ پیپلزپارٹی اور ن لیگ کی قیادت معاملات کو سنبھال لے گی۔