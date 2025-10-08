صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیب اور ملائیشین انسداد بدعنوانی کمیشن کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط

  • پاکستان
نیب اور ملائیشین انسداد بدعنوانی کمیشن کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط

اسلام آباد (اے پی پی)قومی احتساب بیورو (نیب)اور ملائیشیا کے انسداد بدعنوانی کمیشن (ایم اے سی سی)کے درمیان بدعنوانی کے خاتمے اور اس کی روک تھام کے لیے تعاون پر مبنی مفاہمتی یادداشت (ایم او یو)پر دستخط کر دیئے گئے۔

ترجمان نیب کی جانب سے منگل کو جاری اعلامیہ کے مطابق یہ معاہدہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ملائیشیا کے تین روزہ سرکاری دورے کے دوران پتراجایا کوالالمپور میں ایک خصوصی تقریب میں طے پایا۔ تقریب میں دونوں ممالک کے وزرائے اعظم بھی موجود تھے ۔مفاہمتی یادداشت پر نیب کے ڈپٹی چیئرمین سہیل ناصر اور ملائیشین انسداد بدعنوانی کمیشن کے چیف کمشنر اعظم بن باکی نے دستخط کیے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

لاہور میں سی سی ڈی کے 3مبینہ مقابلے ، 4 ڈاکو ہلاک

متعدد ڈاکے ،شہریوں سے لاکھوں روپے ،فونزچھن گئے

بجلی چوری پرمقدمہ درج

قوانین کی خلاف رزی،3ڈرائیورگرفتار

شادی شدہ خاتون اغوا

غیرمعیاری سلنڈر،ڈرائیورزکیخلاف مقدمات

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak