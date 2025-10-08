نیب اور ملائیشین انسداد بدعنوانی کمیشن کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط
اسلام آباد (اے پی پی)قومی احتساب بیورو (نیب)اور ملائیشیا کے انسداد بدعنوانی کمیشن (ایم اے سی سی)کے درمیان بدعنوانی کے خاتمے اور اس کی روک تھام کے لیے تعاون پر مبنی مفاہمتی یادداشت (ایم او یو)پر دستخط کر دیئے گئے۔
ترجمان نیب کی جانب سے منگل کو جاری اعلامیہ کے مطابق یہ معاہدہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ملائیشیا کے تین روزہ سرکاری دورے کے دوران پتراجایا کوالالمپور میں ایک خصوصی تقریب میں طے پایا۔ تقریب میں دونوں ممالک کے وزرائے اعظم بھی موجود تھے ۔مفاہمتی یادداشت پر نیب کے ڈپٹی چیئرمین سہیل ناصر اور ملائیشین انسداد بدعنوانی کمیشن کے چیف کمشنر اعظم بن باکی نے دستخط کیے ۔