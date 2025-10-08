صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان کی چین کوآئی ٹی ایکسپورٹس صفر،وزیراعظم نے ہم منصب کوخط لکھ دیا

  پاکستان
پاکستان کی چین کوآئی ٹی ایکسپورٹس صفر،وزیراعظم نے ہم منصب کوخط لکھ دیا

اسلام آباد (ذیشان یوسفزئی) پاکستان چین کو آئی ٹی ایکسپورٹس کرنے میں ناکام ہے۔ چین دنیا بھر سے دس ارب ڈالر کی آئی ٹی امپورٹس کرتا ہے لیکن پاکستان کا حصہ صفر ہے۔ چین ڈیٹا پرائیویسی اور سکیورٹی وجوہات کی بنا پر دنیا بھر سے آئی ٹی خدمات درآمد کرتا ہے۔

دوسری جانب پاکستان دنیا کے مختلف ممالک کو دو ارب پچاس کروڑ ڈالر کی آئی ٹی ایکسپورٹس کرتا ہے تاہم چین کو ایکسپورٹ نہیں کی جاتی۔ روزنامہ دنیا کو دستیاب دستاویزات کے مطابق اسی حوالے سے وزیراعظم شہباز شریف نے چینی وزیراعظم کو خط بھی لکھا ہے ۔خط میں وزیراعظم نے کہا کہ پاکستانی آئی ٹی کمپنیوں کے مسائل حل کیے جائیں، ان کی مدد کی جائے اور چینی سرکاری اداروں کے ساتھ روابط قائم کیے جائیں۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ مشین لرننگ اور مصنوعی ذہانت کے شعبوں میں پاکستانی کمپنیوں کو چینی اداروں کے ساتھ جوڑا جائے ۔تاہم پاکستان تاحال آئی ٹی سیکٹر میں چین کو ایکسپورٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ 

