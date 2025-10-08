محسن نقوی کے ذریعے وقتی سیز فائر ممکن ، مستقل حل نہیں ہوگا
(تجزیہ: سلمان غنی) صدر آصف علی زرداری کی جانب سے سندھ اور پنجاب حکومت کے درمیان پیدا ہونے والے تناؤ کو کم کرنے کے لیے وزیر داخلہ محسن نقوی کو جو ذمہ داری سونپی گئی ہے ، اس کا نتیجہ خیز ہونا آئندہ دو سے تین روز میں واضح ہو جائے گا۔ تاہم یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ صدر زرداری نے اس اہم کام کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے ، وہ بروقت اور مناسب ہے۔
یہ امید کی جا رہی ہے کہ وہ آئندہ 72 گھنٹوں میں اس حوالے سے کوئی نتیجہ پیش کر سکیں گے ، خاص طور پر جب ان کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی اطلاعات بھی گردش کر رہی ہیں۔ اب یہ جائزہ لینا ضروری ہے کہ آخر وہ کون سی بات تھی جو اتحادی جماعتوں کے درمیان فاصلے کا باعث بنی، اور وہ کون سا نکتہ ہے جو دونوں فریقین کو ایک دوسرے کے قریب لا سکتا ہے ۔تناؤ کی ابتدا پیپلز پارٹی کی جانب سے سیلابی صورتحال پر تحفظات ظاہر کرنے سے ہوئی۔ پیپلز پارٹی کا موقف تھا کہ سیلاب متاثرین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ریلیف دیا جائے ، جبکہ پنجاب حکومت نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ یہ پروگرام غریبوں، مساکین اور بیوگان کے لیے مخصوص ہے ، نہ کہ قدرتی آفات کے متاثرین کے لیے ۔ لہٰذا پنجاب حکومت اپنے نظام کے تحت متاثرین کی مدد کرے گی۔وزیراعلیٰ نے پیپلز پارٹی کے دباؤ کے آگے جھکنے کے بجائے ، اپنی سیاسی پوزیشن واضح کی اور اس تنازعے کو اپنے حق میں استعمال کیا۔ ان کی جماعت اور ارکان اسمبلی نے بھی اس پر انہیں سراہا۔
تاہم، یہ بات اپنی جگہ ہے کہ مخلوط حکومتوں میں لچک اور مفاہمت ضروری ہوتی ہے ، اور اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پیپلز پارٹی، خصوصاً صدر زرداری، کے کردار کے بغیر موجودہ سیٹ اپ ممکن نہ تھا۔وفاقی سطح پر صورتحال نسبتاً زیادہ سنگین ہے کیونکہ قانون سازی کے لیے مسلم لیگ ن کو پیپلز پارٹی کی حمایت درکار ہے ۔ وفاقی حکومت کے نمائندے پیپلز پارٹی کی قیادت سے نہ صرف معذرت بلکہ منت سماجت کرتے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کا اصل ہدف وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز ہیں۔ تاہم مریم نواز اپنے مؤقف پر قائم نظر آتی ہیں اور ان کے طرزِ عمل سے ان کی حکومت کو سیاسی فائدہ بھی ہوا ہے ۔اب وزیر داخلہ محسن نقوی کو اس تناؤ کے خاتمے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے ۔ یہ ایک مشکل مگر ناممکن مشن نہیں، کیونکہ وہ اپنے خوش اخلاق انداز، نرم لہجے اور معاملہ فہمی سے پیچیدہ مسائل کو سلجھانے کی شہرت رکھتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف بھی ان کی صلاحیتوں سے بخوبی واقف ہیں۔
لگتا ہے کہ اس تناظر میں حتمی فیصلہ شریف خاندان کو کرنا ہوگا، اور ممکنہ طور پر وزیراعلیٰ مریم نواز کو اپنی کارکردگی کی وضاحت تو دینا پڑے گی، مگر وہ دوسروں کی کارکردگی پر تنقید سے باز رہنے پر بھی آمادہ کی جا سکتی ہیں۔پیپلز پارٹی کے لیے پنجاب کا معاملہ بہرحال ایک دردِ سر رہے گا، کیونکہ صوبے میں ان کی سیاسی پوزیشن کمزور ہے ۔ حکومت پنجاب شکست خوردہ پیپلز پارٹی رہنماؤں کو اہمیت دینے پر آمادہ نہیں،یہ بات درست ہے کہ محسن نقوی کے ذریعے وقتی سیز فائر ممکن ہے ، لیکن یہ مستقل حل نہیں ہوگا کیونکہ دونوں جماعتیں اپنے سیاسی مفادات اور کردار کو ترک کرنے پر آمادہ نہیں۔ بظاہر پنجاب یا سندھ حکومت کو کوئی فوری خطرہ درپیش نہیں، لیکن وفاق کی سطح پر صورتحال مختلف ہو سکتی ہے ۔ قیادت کی سطح پر پیدا ہونے والا تناؤ فی الحال سیاسی عمل کا حصہ سمجھا جا رہا ہے ، اور اس پر غیر معمولی تشویش کا اظہار نہیں کیا جا رہا۔