پشاور جلسہ : فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ پارٹی دیکھے گی:سلمان اکرم

  • پاکستان
حکومت کیخلاف عدم اعتماد کی تحریک پر غور ہوسکتا ، پی پی کے ساتھ بیٹھنا عمران کو نا پسند جیل ٹرائل بحال کرنا اچھا اقدام ،سپریم کورٹ 26ویں ترمیم کے سیاہ سائے میں کام کر رہی

راولپنڈی، اسلام آباد (خبر نگار دنیا نیوز،اپنے نامہ نگار سے )پی ٹی آئی سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ پشاور جلسے سے متعلق فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ  کو پارٹی دیکھے گی۔ ابھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کرسکتا، حکومت کیخلاف عدم اعتماد کی تحریک پر غور ہوسکتا ہے لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت سازی کیلئے اتحاد ممکن نہیں۔ پنجاب حکومت نے مزید ہزیمت اٹھانے کی بجائے جیل ٹرائل بحال کرکے اچھا فیصلہ کیا ۔اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سلمان اکرم راجہ کا مزید کہنا تھا کہ عدم اعتماد لانے کی صورت میں اگر کوئی پارٹی حکومت نہیں بنا سکتی تو نئے انتخابات ہونے چاہئیں، پیپلزپارٹی کیساتھ حکومت میں بیٹھنا بانی پی ٹی آئی کو منظور نہیں۔

پیپلز پارٹی اور ن لیگ کی نورا کشتی چل رہی ہے جو چند دن میں ختم ہو جائے گی۔ہوسکتا ہے قومی اسمبلی اور سینیٹ میں اپوزیشن لیڈرز کے انتخاب پر پارٹی میں مختلف رائے ہوسکتی ہے لیکن یہ اب ماضی ہے ۔محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس بانی کا انتخاب ہے ۔ توشہ خانہ ٹو میں جو بھی سزا ہوگی وہ ٹھہر نہیں پائے گی۔اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے پانچ ججز نے سویلین ٹرائلز کے حوالے سے بڑا واضح فیصلہ دیا مگر 26ویں ترمیم کے بعد اسی سپریم کورٹ نے اپنے ہی فیصلے کو اڑا کر رکھ دیا، پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو رہا ہے ۔سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ 26 ویں آئینی ترمیم نے ملک کے عدالتی نظام کو شدید نقصان پہنچایا ہے ۔ہم چاہتے ہیں کہ اس کی لائیو سٹریمنگ ہونی چاہیے ، آج سپریم کورٹ 26ویں ترمیم کے سیاہ سائے میں کام کر رہی ہے ۔

