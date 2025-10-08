ہماری حمایت سے حکومت بنی، ہمارے بغیر سسٹم نہیں چل سکتا:گورنر
ہم نے پی ٹی آئی سے ملکر حکومت بنانے کی کوشش کی، انہوں نے ساتھ نہیں دیا :خطاب
لاہور (اپنے سٹاف رپورٹر سے ،آئی این پی) گورنرپنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا ہے کہ ملکی نظام میں بہتری کیلئے مسلم لیگ (ن)کا ساتھ دیا اور حکومت میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا،پی پی کی حمایت سے حکومت بنی، اگر قربانی کو تسلیم نہیں کیا جائیگا تو قیادت سے درخواست ہے کہ جیالوں کی امنگوں کے مطابق فیصلہ کرے ،(ن)لیگ اب اگر نمبر پورے بھی کرلے تو پیپلزپارٹی کے بغیر یہ سسٹم نہیں چل سکتا۔چرچ آف پاکستان کے زیر اہتمام سیلاب متاثرین میں ریلیف پیکج تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنرپنجاب نے کہا کہ آج کے دن تک بہت سے علاقے سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکل آئی جس سے ہم سب نے مل کر نکلنا ہے ۔
انہوں نے مسلم لیگ (ن)کی قیادت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آفات ہمارے لئے امتحان ہوتی ہیں اس میں سیاست کو نہیں لانا چاہئے ، خود سہولیات مل رہی ہوں تو انسان مشکل والے کے دکھ کو محسوس نہیں کرسکتا ،ہمیں آپس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے سارا کچھ میں ہوں، اداروں میں خرابیوں کی وجہ سے سروے میرٹ پر نہیں ہوسکے جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف کا سامنا ہے ۔انہوں نے کہا کہ پیپلزپارٹی کے کارکن پہلے بھی (ن)لیگ سے اتحاد میں خوش نہیں تھے ، انتخابات کے بعد ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ملکر حکومت بنانے کی کوشش کی مگر انہوں نے ساتھ نہیں دیا ،اب پی ٹی آئی نے ساتھ دینے کا اعلان تو کردیا ہے مگر بے اعتبار جماعت کی وجہ سے یہ مشکل فیصلہ ہے ۔گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی نے ن لیگ سے اتحاد کے بعد بہت نقصان اٹھایا،پیپلز پارٹی نظام کو بچانے کیلئے ہمیشہ آگے بڑھی، ایک کردار کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ بنا ،اداروں اور سیاستدانوں کو نظام کی مضبوطی کیلئے متحد ہونا ہوگا۔