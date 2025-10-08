اچھا ہوگا ن لیگ اور پیپلز پارٹی میں جوڈو کراٹے ہو : شیخ رشید
راولپنڈی(خبر نگار)سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ اچھا ہوگا ن لیگ اور پیپلز پارٹی میں جوڈو کراٹے ہو۔
اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ پہلے مجھے ایس ایچ او نے داہگل ناکے پر آدھا گھنٹہ روکے رکھا ،جیل میں پیشی ہے لیکن اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔بھارت کو کڑی تنبیہ کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ بھارت کا دماغ خراب ہے ، اسے ایک اور "گولی" کی ضرورت ہے ، ایسی ڈوز دی جائے گی کہ وہ قیامت تک یاد رکھے گا، اگر بھارت نے پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھا تو پھر نہ وہاں بلا جی کے مندر کی گھنٹیاں بجیں گی، نہ چڑیا چہکے گی اور نہ ہی گھاس اُگے گی۔