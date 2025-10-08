صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حقوق کیلئے پی پی کی تعصب پر مبنی سیاست کو دفن کرنا ہوگا، ایم کیو ایم

سندھ کے عوام کو سمجھنا ہوگا بدحال کراچی کسی کے حق میں بہتر نہیں ،ارکان اسمبلی

کراچی (اسٹاف رپورٹر)متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ارکان سندھ اسمبلی نے کراچی کے ناگفتہ بہ حالات کو پیپلز پارٹی کی سیاسی ضرورت اور عصبیت پسند ذہنیت پر مبنی قرار دے دیا۔ مرکز بہادر آباد سے جاری کردہ بیان میں حق پرست ارکانِ سندھ اسمبلی نے کہا کہ مخدوش و بے حال کراچی کا پس منظر فقط نااہلی نہیں بلکہ پانچ دہائیوں سے زائد عرصے سے جاری منصوبہ بندی کا شاخسانہ ہے ، دکھ کی بات یہ ہے کہ مخصوص لسانی اکائی کو بنیاد بنا کر 1970؍ء سے اُن ہی کے حقوق غضب کرکے اُنہیں بے وقوف بنایا جارہا ہے ،یہ بات سندھ میں بسنے والے تمام عوام کو سمجھنا ہوگی کہ بدحال کراچی کسی کے حق میں بہتر نہیں جنہوں نے شہری اور دیہی سندھ کی بُنیاد رکھی وہ ہی آج جمہوریت کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں، کراچی سے کشمور تک تباہی و بربادی کی انمٹ داستان رقم ہوچُکی ہے ،عوام بُنیادی سہولیات سے ناصرف محروم بلکہ نابلد بھی ہیں جنہیں ذاتی مذموم عزائم کو پورا کرنے کے لئے آنکھوں پر پٹی باندھ کر کوہلو کے بیل کی طرح گھمایا جارہا ہے ۔ حق پرست ارکان اسمبلی نے مزید کہا کہ سندھ کے غیور باشندوں کو اپنے حقوق چھیننے اور اُن کے تحفّظ کو یقینی بنانا ہوگا جس کیلئے پیپلز پارٹی کی تعصب پر مبنی سیاست کو دفن کرنا ہوگا۔

