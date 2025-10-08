صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

این ایچ اے خسارہ ختم کرنے کیلئے 3 سالہ بزنس پلان تیار

  • پاکستان
این ایچ اے خسارہ ختم کرنے کیلئے 3 سالہ بزنس پلان تیار

اسلام آباد (ایس ایم زمان ) نیشنل ہائی وے اتھارٹی (این ایچ اے) نے 2025 تا 2028 تین سالہ بزنس پلان تیار کیا، این ایچ اے نے محکمانہ خسارے کو ختم کرنے کے لئے وفاقی حکومت کی ہدایت پر تجارتی پلان بنایا ہے۔

مذکورہ بزنس پلان میں ترقیاتی منصوبوں کی پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے تکمیل کرنا ، موٹرویز و نیشنل ہائی وے کے ساتھ تجارتی مراکز لیز کے ذریعے آمدنی میں اضافہ کرنا اور بلوچستان و گلگت بلتستان سمیت ملک کے مختلف شہروں میں نئے ٹول پلازوں کی تعمیر اور ٹول ٹیکس کی وصولی کرنا سمیت مختلف تجاویز شامل کی گئی ہیں، این ایچ اے نے تین سالہ بزنس پلان ایگزیکٹو بورڈ کو بھجوائے گی جس کے بعد وفاقی کابینہ سے حتمی منظوری لی جائے گی۔ 

