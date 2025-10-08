ڈاک کا عالمی دن کل ، پاکستان پوسٹ کی آمدن کم،اخراجات دوگنا
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) ڈاک کا عالمی دن پاکستان سمیت دنیا بھر میں کل (9اکتوبر) منایا جائے گا۔ پاکستان پوسٹ کے لیے رواں سال انتہائی مشکل ثابت ہوا ہے۔
یونیورسل پوسٹل یونین کی رپورٹ کے مطابق 166 رکن ممالک میں پاکستان مجموعی کارکردگی کے لحاظ سے 55 ویں نمبر پر ہے ۔مالی سال 2024-25 میں ساڑھے 11 ارب روپے کے ہدف کے مقابلے میں آمدنی 10 ارب جبکہ اخراجات 21 ارب روپے رہے ۔ ہدف پورا نہ ہونے کی بڑی وجہ مختلف پراجیکٹس کا ادارے سے واپس لیا جانا بتائی گئی ہے ۔ پنجاب نگہبان رمضان پراجیکٹ سے ایک ارب روپے آمدن متوقع تھی مگر وہ منسوخ کر دیا گیا۔اس کے علاوہ ڈرائیونگ اور اسلحہ لائسنس، ٹوکن ٹیکس سمیت مختلف صوبائی محصولات کی وصولی بھی ختم کر دی گئی ۔ نتیجتاً ادارے کی آمدن صرف ڈاک سروسز اور یوٹیلیٹی بلز کی وصولی تک محدود ہو گئی ۔ذرائع کے مطابق اخراجات میں اضافہ اور آمدن میں کمی کی بنیادی وجہ ادارے کی ڈیجیٹلائزیشن میں تاخیر ہے ۔ ماضی میں پوسٹل سیونگ بینک، پنشن ادائیگی اور دیگر مالی سہولتوں سے 10 سے 12 ارب روپے سالانہ کمیشن حاصل ہوتا تھا، تاہم یہ خدمات اب بند ہو چکی ہیں۔ فنڈز کی کمی کے باعث ڈیجیٹل نظام کے قیام کا عمل بھی سست روی کا شکار ہے ۔