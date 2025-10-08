غلط بیانی پر نادرا افسر کو حراست میں لینے کا حکم،معذرت پر واپس
نادرا شہریوں کو بلاوجہ تنگ کر رہا ہے ، کئی غیر ملکیوں کے شناختی کارڈ بنا دیئے
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائی کورٹ نے شہری کو شناختی کارڈ جاری نہ کرنے پر نادرا حکام پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور عدالت میں غلط بیانی پر نادرا کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ویری فیکیشن کو حراست میں لینے کا حکم دیا تاہم بعدازاں معذرت اور سرکاری وکیل کی یقین دہانی پر گرفتاری کا حکم واپس لے لیا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے شناختی کارڈ کے اجرا میں تاخیر کے خلاف درخواست کی سماعت کی۔ درخواست گزار نے مؤقف اپنایا کہ وہ 2004 ؍؍سے نادرا کے دفاتر کے چکر لگا رہا ہے لیکن تاحال اسے شناختی کارڈ جاری نہیں کیا گیا جس کے باعث اس کے گیارہ بچوں کی تعلیم بھی متاثر ہو رہی ہے ۔ سماعت کے دوران عدالت نے نادرا کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ویری فیکیشن عثمان سے استفسار کیا کہ جب درخواست گزار کے پاس پاسپورٹ، رہائش کاسرٹیفکیٹ ، والد کا نادرا کا جاری کردہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ موجود ہے اور اس کی اہلیہ بھی پاکستانی شہری ہیں تو پھر شناختی کارڈ کے اجرا میں کیا رکاوٹ ہے ؟ نادرا افسر نے مؤقف اپنایا کہ شناختی کارڈ بنانے کے لیے قریبی رشتہ دار کی موجودگی لازمی ہے ، بصورت دیگر دو گواہ درکار ہوتے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ درخواست گزار کے کیس میں گواہوں کا معاملہ آئی بی کو ویری فیکیشن کے لیے بھیج دیا گیا ہے اسی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے ۔ عدالت نے نادرا حکام کے اس مؤقف پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور ریمارکس دیے کہ تمام ضروری کاغذات موجود ہونے کے باوجود شناختی کارڈ جاری نہیں کیا جا رہا حالانکہ بحیثیت عدالت ہم ان دستاویزات سے مطمئن ہیں۔ عدالت نے مزید کہا کہ نادرا شہریوں کو بلاوجہ تنگ کر رہا ہے ، آپ نے کئی غیر ملکیوں کو شناختی کارڈ بنا دیئے لیکن جس شہری کے پاس مکمل شواہد ہیں، اسے محروم رکھا جا رہا ہے ۔ عدالت نے غلط بیانی پر نادرا کے افسر کو فوری طور پر حراست میں لینے کا حکم دیا تاہم افسر کی جانب سے معذرت اور سرکاری وکیل کی یقین دہانی پر گرفتاری کا حکم واپس لے لیا گیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر نادرا حکام سے پیش رفت رپورٹ طلب کرتے ہوئے کیس ملتوی کردیا۔