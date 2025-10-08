صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی : نیب کاریونیوبورڈآفس پرچھاپہ، ریکارڈ تحویل میں لے لیا

  • پاکستان
ہزاروں ایکڑپرسرکاری زمین کی جعلی الاٹمنٹ کی تحقیقات تیز،افسران میں کھلبلی مچ گئی

کراچی (رپورٹ:آغا طارق) کراچی میں 2010 سے 2012 تک اربوں روپے کی دس ہزار ایکڑ سے زائد سرکاری زمین مبینہ جعلسازی کے ذریعے بااثر لوگوں کو الاٹ کرنے کے معاملے کی نیب نے تحقیقات شروع کردی۔نیب کی ٹیم نے گزشتہ روز بورڈ آف ریونیو کراچی کے دفتر پر چھاپہ مار کر ریکارڈ تحویل میں لے لیا ۔نیب کی جانب سے سابق صوبائی وزیر اویس مظفر ٹپی،آفتاب پٹھان،محمد علی شیخ کو پیر6 اکتوبر کو نیب دفتر طلب کیا گیا تھا لیکن وہ حاضر نہیں ہوئے ۔نیب پھر سے طلب کرنے کے لیے دوبارہ نوٹس جاری کر ے گا۔تفصیلات کے مطابق کراچی میں بڑے پیمانے پر زمینوں کی مبینہ جعلی الاٹمنٹ کے معاملے میں نیب ٹیم کی خفیہ اور اچانک کارروائی سے بورڈ آف ریونیو کے افسران میں کھلبلی مچ گئی۔

کارروائی کے دوران نیب ٹیم نے دفتروں کے دروازے باہر سے بند کر دیے اور زمینوں کی الاٹمنٹ کا تمام ریکارڈ تحویل میں لے لیا ۔اس ضمن میں اس وقت کے سیکرٹری بورڈ آف ریونیو قمر رضا بلوچ نیب ٹیم کے سامنے پیش ہوئے جن سے مزید بیان لیا گیا ۔نیب ذرائع کے مطابق سابق صوبائی وزیر اویس مظفر ٹپی، آفتاب پٹھان دونوں بیرون ملک ہیں لیکن دونوں شخصیات اور محمد علی شیخ کو پھر طلب کرنے کے لیے نیب نے دوبارہ نوٹس نکالنے کا فیصلہ کیا ہے ۔نیب ذرائع کے مطابق 2010 سے 2012 تک محکمہ ریونیو ،محکمہ لینڈ یوٹیلائزیشن،اس وقت کے ڈپٹی کمشنر ،اسسٹنٹ کمشنر ،مختیار کار، تپیداروں ،سب رجسٹرار و دیگر سسٹم چلانے والوں کو بھی طلب کیا جائے گا اور بڑے پیمانے پر تحقیقات کے بعد ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔

