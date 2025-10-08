عوام کو ماحول دوست ، کم لاگت سفری سہولیات کیلئے پرعزم ،شرجیل
ناصر شاہ سے چینی سرمایہ کاروں کی ملاقات،کراچی تا روہڑی ٹرین منصوبے میں شراکت کی پیشکش
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن سے الیکٹرک کار ساز کمپنی کے ایک وفد نے سندھ سیکرٹریٹ کراچی میں ان کے دفتر میں ملاقات کی۔ ملاقات کے موقع پر صوبائی وزیر برائے محنت و سماجی تحفظ سعید غنی بھی موجود تھے ۔ الیکٹرک کارساز کمپنی کے وفد نے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن اور صوبائی وزیر سعید غنی کو اپنی تیار کردہ الیکٹرک گاڑیوں (ای وی)کے ماڈلز، مقامی سطح پر اسمبلنگ اور چارجنگ انفرااسٹرکچر کے منصوبوں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ ملاقات میں وفد کی جانب سے سندھ حکومت کے ساتھ شراکت داری کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور حکومت سندھ عوام کے لیے جدید، ماحول دوست اور کم لاگت سفری سہولتیں فراہم کرنے کے لیے پُرعزم ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد الیکٹرک ٹیکسی سروس شروع کی جائے تاکہ شہریوں کو بہتر سفری سہولت میسر آئے ۔ سینئر وزیر نے کہا کہ حکومت سندھ پبلک ٹرانسپورٹ اور دیگر شعبوں سے متعلق نجی شعبے کے ساتھ مل کر جامع منصوبہ بندی کر رہی ہے ، الیکٹرک گاڑیوں کی ٹیکنالوجی نہ صرف روزگار کے نئے مواقع پیدا کرے گی بلکہ یہ صنعتی شعبے میں جدت اور سرمایہ کاری کے دروازے بھی کھولے گی۔دوسری جانب صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ سے چین کے سرمایہ کاروں کے ایک وفد نے ملاقات کی اور سندھ حکومت کے ساتھ مشترکہ طور پر ترقیاتی منصوبوں میں سرمایہ کاری کی پیشکش کی۔ چینی وفد نے کہا کہ وہ کراچی سمیت پورے صوبہ سندھ میں ڈویلپمنٹ کے مختلف منصوبوں میں سرمایہ کاری کے خواہاں ہیں تاکہ انفرااسٹرکچر، ٹرانسپورٹ، رہائش اور شہری سہولیات کے معیار کو بہتر بنایا جا سکے ۔ وزیر بلدیات نے چینی وفد کو کراچی تا روہڑی ٹرین سروس کے منصوبے میں اشتراک اور سرمایہ کاری کی پیشکش کی۔ سید ناصر شاہ نے کہا کہ سندھ سرمایہ کاری کے لیے ایک زرخیز خطہ ہے ، جہاں توانائی، ٹرانسپورٹ، ہاؤسنگ، واٹر مینجمنٹ اور انفرااسٹرکچر کے شعبوں میں بے شمار مواقع موجود ہیں۔