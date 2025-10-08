میری ٹائم ایکسپوبلیواکانومی کے فروغ کیلئے اہم پلیٹ فارم، وزیراعلیٰ
مرادشاہ کی زیر صدارت اجلاس،میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کیلئے تعاون کی یقین دہانی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس (پی آئی ایم ای سی) 2025 کو پاکستان کی نیلی معیشت (بلیواکانومی) کے فروغ کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم قرار دیا ہے جو بحری جدت، سرمایہ کاری اور بین الاقوامی تعاون کو فروغ دے گا۔انہوں نے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایونٹ پاکستان کی وسیع بحری صلاحیتوں کو اجاگر کرے گا اور ملک کو خطے کے ایک نمایاں بحری مرکز کے طور پر مستحکم کرے گا۔یہ باوقار تقریب پاکستان نیوی کے اشتراک سے 3 سے 6 نومبر 2025 تک کراچی ایکسپو سینٹر میں منعقد ہوگی۔وزیراعلیٰ ہاؤس میں منعقدہ اجلاس میں کمانڈر کراچی وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی، صوبائی وزراء شرجیل انعام میمن، ناصر حسین شاہ، ذوالفقار شاہ اور جام اکرام اللہ دھاریجو، میئر کراچی مرتضیٰ وہاب، چیف سیکرٹری آصف حیدر شاہ، انسپکٹر جنرل پولیس اور سندھ حکومت و پاکستان نیوی کے سینئر حکام نے شرکت کی۔
وزیراعلیٰ نے شرکاء کو خوش آمدید کہا اور سندھ حکومت کی جانب سے پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس 2025 کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے اس موقع کی اسٹرٹیجک اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ تقریب پاکستان کی بحری قوتوں کو نمایاں کرے گی اور اسے ایک علاقائی مرکز کے طور پر مزید مضبوط بنائے گی۔دوسرے سیشن کی صدارت وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی نے کی جس میں انتظامی، لاجسٹک اور سیکیورٹی تیاریوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وائس ایڈمرل عباسی نے بتایا کہ پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس 2025 میں میری ٹائم نمائش، بین الاقوامی کانفرنس، ثقافتی شو اور کاروباری ملاقاتیں شامل ہوں گی۔ یہ ایونٹ صنعتکاروں، محققین، پالیسی سازوں اور سرمایہ کاروں کے لیے بحری شعبے میں ٹیکنالوجی، جدت اور شراکت داریوں کے مواقع فراہم کرے گا۔شرکاء نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس 2025 کی کامیابی کے لیے بھرپور کوششیں جاری رکھیں گے تاکہ پاکستان کی بحری صلاحیتوں کو اجاگر کیا جا سکے ۔وزیراعلیٰ نے ٹریفک پولیس کو ہدایت دی کہ ایک مؤثر ٹریفک مینجمنٹ پلان تیار کیا جائے اور ایئرپورٹ، ہوٹلوں اور ایکسپو سینٹر کے درمیان آنے جانے والے مندوبین کے لیے خصوصی راستے مقرر کیے جائیں ۔