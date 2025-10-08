صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بین الاقوامی منشیات اسمگلنگ گروہ کا خاتمہ کردیا،اے این ایف

  • پاکستان
بدنام زمانہ گروہ کا سرغنہ حاجی طارق پشاور سے 9کارندوں سمیت گرفتار سعودیہ میں 4کیریئرز کی گرفتاری کے بعد مزید 3کیریئرزکو دھرلیا گیا

کراچی(اسٹاف رپورٹر)اینٹی نارکوٹکس فورس پاکستان نے بین الاقوامی منشیات اسمگلروں کے خلاف کامیاب کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ حاجی طارق خان گروپ کا خاتمہ کردیا۔ اے این ایف کو انٹیلی جنس ذرائع سے اطلاعات ملیں کہ منشیات کا بین الاقوامی اسمگلنگ نیٹ ورکس اندرون سندھ کے غریب اور مجبور لوگوں کو ورغلا کر ان کے ذریعے منشیات خلیج تعاون کونسل کے ممالک بالخصوص سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور اومان ا سمگل کر رہے ہیں۔ اس گروہ سے تعلق رکھنے والے چار منشیات کیریئرز سعودی عرب میں گرفتار ہوئے ۔اطلاع کے صرف 7 دنوں کے اندر اے این ایف نے 3 مزید ڈرگ کیریئرز کو منشیات سمیت گرفتار کر لیا۔

ان گرفتاریوں کے بعد اے این ایف نے جدید طریقہ تفتیش کو بروئے کار لاتے ہوئے بین الاقوامی اسمگلنگ گروہ کے سرغنہ حاجی طارق خان کو خیبر پختونخوا سے گرفتار کیا۔ اس گروہ کے 9 افراد کو سرغنہ سمیت گرفتار کر کے منشیات اسمگلنگ کے بین الاقوامی گروہ/نیٹ ورک کا خاتمہ کر دیا جبکہ دیگر مفرور ملزموں کے گرد بھی گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے اور بہت جلد وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے ۔منشیات کے خلاف جنگ اور منشیات کے بین الاقوامی اسمگلنگ نیٹ ورکس کا خاتمہ اے این ایف کا مشن ہے اور اس مشن کو پورا کرنے کے لئے اپنی محدود افرادی قوت اور وسائل کے ساتھ اے این ایف بحیثیت ایک ادارہ پوری تندہی سے مصروف کار ہے ۔

