لاپتا افراد کیس:آئی جی، آئی جی جیل و دیگر کو نوٹس،تفصیلی جواب طلب

  • پاکستان
لاپتا افراد کیس:آئی جی، آئی جی جیل و دیگر کو نوٹس،تفصیلی جواب طلب

کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ نے لاپتا بلڈر عمر پراچہ کی بازیابی سے متعلق درخواست پر سماعت کرتے ہوئے آئی جی سندھ، آئی جی جیل اور دیگر متعلقہ حکام کو نوٹس جاری کردیئے اور آئندہ سماعت پر تفصیلی جواب طلب کرلیا۔

عدالت نے کیس کی سماعت 24 اکتوبر تک ملتوی کردی۔ سماعت کے دوران درخواست گزار کے وکیل رحمان غوث نے مؤقف اپنایا کہ لاپتا شہری عمر پراچہ کو رہائی کے فوراً بعد پولیس نے حراست میں لے لیا جس کے بعد سے وہ تاحال لاپتا ہیں۔ وکیل درخواست گزار نے استدعا کی کہ آئی جی جیل پولیس سے سی سی ٹی وی فوٹیج طلب کی جائے تاکہ رہائی کے بعد شہری کے لاپتا ہونے کے حقائق سامنے آسکیں۔ 

