متنازع ٹویٹ :ایمان مزاری اور شوہرکو آئندہ سماعت پر فردِ جرم کا جواب جمع کرانیکی ہدایت
اسلام آباد(نامہ نگار)ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکہ کی عدالت نے ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھہ کے خلاف متنازع ٹویٹ کیس میں۔۔۔
آئندہ سماعت پر فردِ جرم کا جواب جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت 11 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ سماعت کے دوران دونوں ملزم ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھہ عدالت میں پیش ہوئے ،ملزموں کی جانب سے وکلاء کی عدم دستیابی کے باعث سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی گئی تاہم پراسیکیوشن نے اس کی مخالفت کی ۔