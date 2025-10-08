سندھ آبادگار بورڈ:دھان کی قیمتوں میں کمی،کٹوتی پراظہارتشویش
ڈیڑھ سال میں حکومتی فیصلوں نے سب سے زیادہ نقصان زراعت کو پہنچایا،اجلاس بارشوں،سیلاب سے ہونے والے نقصانات پرپنجاب کے کسانوں سے اظہاریکجہتی
پنگریو(نمائندہ دنیا) سندھ آبادگار بورڈ نے دھان کی قیمتوں میں بڑے پیمانے پر کمی اور غیر قانونی کٹوتی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا کہ گزشتہ ڈیڑھ سال میں حکومت کے پالیسی فیصلوں نے سب سے زیادہ نقصان زرعی معیشت کو پہنچایا۔ حکومت کے فیصلے کنفیوژن کی عکاسی کرتے ہیں جو ملک کی زرعی معیشت کو تباہ کرنے کے مترادف ہے ۔ سندھ آبادگار بورڈ کا اجلاس صدر محمود نواز شاہ کی زیر صدارت ہوا جس میں ڈاکٹر ذوالفقار یوسفانی، سید ندیم شاہ، ڈاکٹر محمد بشیر نظامانی، عرفان جتوئی، محمد ملوک نظامانی، عمران بزدار، محمد اسلم مری، طٰحہ میمن، یار محمد لغاری، ارباب احسن نظامانی، ملک عبدالعزیز، عبدالعزیز نظامانی،پیر تاج الدین راشدی، مراد علی شاہ بکیرائی اور دیگر نے شرکت کی۔
اجلاس میں پنجاب میں بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے صوبے کے متاثرہ کسانوں سے یکجہتی کا اظہار کیاگیااور حکومت سے ان کی بحالی کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا گیا۔سندھ آبادگار بورڈ نے کہا کہ پچھلے 3 سالوں میں دھان کی فی من قیمت 3500 سے کم ہوکر2200 روپے ہوتی رہی ہے ،ایک طرف دھان خریدنے والے تاجر کسانوں کو انتہائی کم قیمت دے رہے ہیں تو دوسری طرف مطلوبہ معیار کے میٹروں کے بغیر دھان میں نمی ہونے کاجوازبنا کر غیر قانونی کٹوتی بھی کر رہے ہیں۔سندھ آبادگار بورڈ نے کاشتکاروں کو گندم کی کاشت کے لیے ڈی اے پی اور یوریا کھاد فراہم کرنے کے فیصلے کا خیرمقدم کیااور کہا کہ حکومت کو ایسا کاروباری ماحول پیدا کرنا چاہیے جہاں زرعی مصنوعات کی قیمتیں پیداواری لاگت سے بہتر اور موسمی حالات کے مطابق ہوں، وقت آگیا ہے کہ حکومت جھوٹے دعوے اور بیان بازی کے بجائے کسانوں اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے اور زراعت کے لیے ایک طویل مدتی پائیدار حکمت عملی تیار کرے ۔