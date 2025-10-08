تین سال کے دوران 125مال گاڑیاں پٹڑی سے اترگئیں
6ریل پٹڑیوں کی مرمت کیلئے 31ارب ،کمزور پلوں کیلئے 98کروڑ روپے درکار
اسلام آباد (حریم جدون) پاکستان ریلوے نے یکم جولائی 2021سے 30 جون 2024 تک مجموعی طور پر 6ہزار 49مال گاڑیاں چلائیں جن میں سے 125گاڑیاں پٹڑی سے اتر گئیں۔ تین سال کے دوران مجموعی طور پر 113 واقعات پیش آئے جن میں سے 36حادثات انسانی غلطی اور 77 ٹیکنیکل خرابیوں کے باعث ہوئے ۔ریلوے حکام کے مطابق ملک بھر میں 536 خطرناک ریلوے پھاٹکوں میں سے اب تک صرف 168 کو اپ گریڈ کیا جا سکا جبکہ باقی پھاٹکوں کی بہتری صوبائی حکومتوں کے تعاون سے کی جائے گی۔
اعداد و شمار کے مطابق 6 ریلوے پٹڑیوں کی مرمت کیلئے 31 ارب روپے ، ایک پٹڑی کی بحالی پر 20 لاکھ روپے ،کمزور پلوں کی مرمت کیلئے 98 کروڑ روپے درکار ہیں۔ حکام کے مطابق حادثات کے خطرات کم کرنے کے لیے آئندہ مالی سال کے لیے متعدد ترقیاتی منصوبے تیار کیے گئے ہیں۔ان منصوبوں میں حیدرآباد تا نیوچھور سیکشن کی بحالی پر19 ارب روپے ، لاہور تا لالہ موسیٰ اور راولپنڈی سیکشن پر5 ارب روپے ، ٹریک مشینوں کی خریداری پر 12 ارب ، جبکہ چائنا کریک پل کی ازسرِنو تعمیر پر5 ارب روپے لاگت آئے گی۔مزید برآں آئندہ مرحلے میں پنجاب میں 1 ہزار 414 کلومیٹر، سندھ میں 960 کلومیٹر، خیبرپختونخوا میں 173 کلومیٹر اور بلوچستان میں 33 کلومیٹر ریلوے پٹڑی کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔