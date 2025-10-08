موٹر وے پر بھینس آنے سے بس کو حادثہ، 5 مسافر زخمی
بس اسلام آباد سے کراچی جارہی تھی، بھینس کو بچاتے ہوئے فلائی اوور سے جا ٹکرائی تیز رفتار کار کی زد میں آکر بھینس ہلاک، حفاظتی باڑ کی مرمت اور گشت بڑھانے کا مطالبہ
کوٹ مومن (نمائندہ دُنیا)موٹر وے ایم-ٹو پر بھینس کے اچانک آنے سے پیش آنے والے حادثے میں بس میں سوار 5 مسافر زخمی ہو گئے ، قیمتی جانیں بال بال بچ گئیں۔ رات گئے کوٹ مومن انٹرچینج کے قریب ایک مسافر بس، جو اسلام آباد سے کراچی جا رہی تھی، اچانک موٹر وے پر بھینس کے آنے سے حادثے کا شکار ہو گئی۔ ڈرائیور نے بھینس کو بچانے کے لیے بس موڑنے کی کوشش کی مگر بس فلائی اوور سے جا ٹکرائی۔حادثے کے نتیجے میں 40 سالہ محمد رفیق، 25 سالہ اسماعیل، 21 سالہ حنان، 52 سالہ کاشف اور 11 سالہ عمر زخمی ہو گئے ۔ حادثے کے فوراً بعد ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی۔ اسی دوران پیچھے سے آنے والی تیز رفتار کار کی ٹکر سے بھینس موقع پر ہلاک ہو گئی۔شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ موٹر وے پولیس گشت میں اضافہ کرے اور حفاظتی باڑ کی فوری مرمت کو یقینی بنایا جائے تاکہ مستقبل میں قیمتی جانوں کا تحفظ ممکن ہو سکے ۔