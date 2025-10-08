صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹر وے پر بھینس آنے سے بس کو حادثہ، 5 مسافر زخمی

  • پاکستان
موٹر وے پر بھینس آنے سے بس کو حادثہ، 5 مسافر زخمی

بس اسلام آباد سے کراچی جارہی تھی، بھینس کو بچاتے ہوئے فلائی اوور سے جا ٹکرائی تیز رفتار کار کی زد میں آکر بھینس ہلاک، حفاظتی باڑ کی مرمت اور گشت بڑھانے کا مطالبہ

کوٹ مومن (نمائندہ دُنیا)موٹر وے ایم-ٹو پر بھینس کے اچانک آنے سے پیش آنے والے حادثے میں بس میں سوار 5 مسافر زخمی ہو گئے ، قیمتی جانیں بال بال بچ گئیں۔ رات گئے کوٹ مومن انٹرچینج کے قریب ایک مسافر بس، جو اسلام آباد سے کراچی جا رہی تھی، اچانک موٹر وے پر بھینس کے آنے سے حادثے کا شکار ہو گئی۔ ڈرائیور نے بھینس کو بچانے کے لیے بس موڑنے کی کوشش کی مگر بس فلائی اوور سے جا ٹکرائی۔حادثے کے نتیجے میں 40 سالہ محمد رفیق، 25 سالہ اسماعیل، 21 سالہ حنان، 52 سالہ کاشف اور 11 سالہ عمر زخمی ہو گئے ۔ حادثے کے فوراً بعد ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی۔ اسی دوران پیچھے سے آنے والی تیز رفتار کار کی ٹکر سے بھینس موقع پر ہلاک ہو گئی۔شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ موٹر وے پولیس گشت میں اضافہ کرے اور حفاظتی باڑ کی فوری مرمت کو یقینی بنایا جائے تاکہ مستقبل میں قیمتی جانوں کا تحفظ ممکن ہو سکے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

دوسری شادی پر غیر ضروری تنقید کی گئی:جویریہ عباسی

جینا اورٹیگا نے فلسطینیوں کو اپنا ہیرو قرار دے دیا

نازش جہانگیر کا بولڈ لباس سوشل میڈیا صارفین کی تنقید

رابعہ عابد علی ایوارڈز کے لیے نامزد نہ ہونے پر افسردہ

بھارتی اداکار پون سنگھ پر اہلیہ کے سنگین الزامات

ٹیلر سوئفٹ پر اے آئی ویڈیوز کے استعمال کا الزام

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak