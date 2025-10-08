صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پٹوارخا نے معا ملہ ، لگتا ہے وزیر کو بلانا پڑیگا ،جسٹس محسن اختر

  • پاکستان
پٹوارخا نے معا ملہ ، لگتا ہے وزیر کو بلانا پڑیگا ،جسٹس محسن اختر

35پٹواریوں کے تقررکی منظوری مل گئی ، وزارتِ خزانہ نے توثیق نہیں کی، رپورٹ چیف کمشنر ،بیوروکریسی نے کام نہیں کر نا توانکار کر دیں، خود حکم جاری کر ینگے ،ریمارکس

 اسلام آباد(رضوان قاضی)اسلام آبادہائیکورٹ کے جسٹس محسن اخترکیانی کی عدالت میں زیر سماعت وفاقی دارالحکومت کے پٹوار خانوں میں پرائیویٹ افراد کے کام کرنے کے خلاف کیس میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور وزارت داخلہ کی رپورٹ پیش کی گئی جس میں بتایا گیا کہ پٹواریوں کی 35 خالی آسامیاں پُر کرنے کی منظوری دے دی گئی ،تاہم وزارتِ خزانہ نے تاحال اس کی توثیق نہیں کی، سٹیٹ کونسل عبدالر حمن نے عدالت کو رپورٹ سے آگاہ کیا، جسٹس محسن اختر کیانی نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس د ئیے کہ لگتا ہے سیکرٹریز سمیت کسی کے بس کی بات نہیں اب وزیر کو بلانا پڑے گا، یا تو پٹواریوں کی پوسٹوں پر خزانہ خالی ہوگیا ، یا پھر کوئی ان کو پُر کرنے کو تیار نہیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ یہ کورٹ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ماتحت نہیں، وفاقی حکومت کو خود اپنا کام کرنا چا ہئے ،فنانس والوں کو بلاؤں گا تو وہ کچھ اور کہہ دیں گے ، سوائے عوام کے باقی سب کے لئے کام ہو جاتا ہے ، جسٹس محسن اختر کیانی نے چیف کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو ہدایت کی کہ وہ عوامی مسائل پر توجہ دیں، صرف حکومت اور اداروں کے مفاد کے لئے کام نہ کریں، انہوں نے ریمارکس د ئیے کہ چیف کمشنر اور بیوروکریسی عوام کو بس گھماتی ہے ، اگر کام نہیں کر سکتے تو واضح انکار کر دیں، عدالت خود حکم جاری کر دے گی،عدالت نے ریمارکس د ئیے کہ سات پٹواری اب بھی پرائیویٹ افراد کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، جو ناقابلِ قبول ہے ،جسٹس محسن اخترکیانی نے کہاکہ عدالت امید ظاہر کرتی ہے کہ آئندہ سماعت سے قبل حکومت پٹواریوں کی تمام خالی آسامیاں پُر کر دے گی ،کیس کی مزید سماعت آئندہ ماہ تک ملتوی کر دی گئی ۔

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
