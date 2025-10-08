پٹوارخا نے معا ملہ ، لگتا ہے وزیر کو بلانا پڑیگا ،جسٹس محسن اختر
35پٹواریوں کے تقررکی منظوری مل گئی ، وزارتِ خزانہ نے توثیق نہیں کی، رپورٹ چیف کمشنر ،بیوروکریسی نے کام نہیں کر نا توانکار کر دیں، خود حکم جاری کر ینگے ،ریمارکس
اسلام آباد(رضوان قاضی)اسلام آبادہائیکورٹ کے جسٹس محسن اخترکیانی کی عدالت میں زیر سماعت وفاقی دارالحکومت کے پٹوار خانوں میں پرائیویٹ افراد کے کام کرنے کے خلاف کیس میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور وزارت داخلہ کی رپورٹ پیش کی گئی جس میں بتایا گیا کہ پٹواریوں کی 35 خالی آسامیاں پُر کرنے کی منظوری دے دی گئی ،تاہم وزارتِ خزانہ نے تاحال اس کی توثیق نہیں کی، سٹیٹ کونسل عبدالر حمن نے عدالت کو رپورٹ سے آگاہ کیا، جسٹس محسن اختر کیانی نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس د ئیے کہ لگتا ہے سیکرٹریز سمیت کسی کے بس کی بات نہیں اب وزیر کو بلانا پڑے گا، یا تو پٹواریوں کی پوسٹوں پر خزانہ خالی ہوگیا ، یا پھر کوئی ان کو پُر کرنے کو تیار نہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ کورٹ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ماتحت نہیں، وفاقی حکومت کو خود اپنا کام کرنا چا ہئے ،فنانس والوں کو بلاؤں گا تو وہ کچھ اور کہہ دیں گے ، سوائے عوام کے باقی سب کے لئے کام ہو جاتا ہے ، جسٹس محسن اختر کیانی نے چیف کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو ہدایت کی کہ وہ عوامی مسائل پر توجہ دیں، صرف حکومت اور اداروں کے مفاد کے لئے کام نہ کریں، انہوں نے ریمارکس د ئیے کہ چیف کمشنر اور بیوروکریسی عوام کو بس گھماتی ہے ، اگر کام نہیں کر سکتے تو واضح انکار کر دیں، عدالت خود حکم جاری کر دے گی،عدالت نے ریمارکس د ئیے کہ سات پٹواری اب بھی پرائیویٹ افراد کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، جو ناقابلِ قبول ہے ،جسٹس محسن اخترکیانی نے کہاکہ عدالت امید ظاہر کرتی ہے کہ آئندہ سماعت سے قبل حکومت پٹواریوں کی تمام خالی آسامیاں پُر کر دے گی ،کیس کی مزید سماعت آئندہ ماہ تک ملتوی کر دی گئی ۔