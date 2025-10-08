رواں سال ہوائی اڈوں پر طیاروں سے پرندے ٹکرانے کے 176واقعات
اسلام آباد (دنیا نیوز) کراچی سمیت ملکی ہوائی اڈوں پرطیاروں سے پرندے ٹکرانے کے واقعات میں ایک بار پھراضافہ ہوگیا۔
ذرائع کے مطابق رواں سال جنوری سے ستمبرکے دوران ملکی وغیرملکی طیاروں سے پرندے ٹکرانے کے 176واقعات رپورٹ ہوئے ، سب سے زیادہ پرندے ٹکرانے کے واقعات قومی ا یئر لائن کی پروازوں پرہوئے ، پی آئی اے کی پروازوں پر9ماہ کے دوران 90کے لگ بھگ برڈ ہٹ ہوئے ،ذرائع کے مطابق سب سے زیادہ لاہورمیں 16،اسلام آباد 15،ملتان 13جبکہ کراچی میں 9پرندے ٹکرانے کے واقعات ہوئے ، صرف ستمبر میں قومی ائیرلائن کی پروازوں سے 26پرندے ٹکرائے ۔