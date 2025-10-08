ڈینگی ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 10گرفتار ، 16کیسز رپورٹ
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد میں ڈینگی کے 16 نئے کیسز رپورٹ ہو ئے 11 افراد ہسپتال داخل کرا دیا گیا۔
دوسری جانب ضلعی انتظا میہ نے ڈینگی صورتحال پر یومیہ مانیٹرنگ رپورٹ میں وفاقی دارالحکومت میں ڈینگی کیسز کی تعداد میں کمی کا انکشاف کیا ، اسلام آباد میں 24گھنٹے کے دوران 16 کیسز رپورٹ ہو ئے ، رپورٹ کے مطابق گزشتہ ایک روز کے دوران شہر کے 1441 مقامات پر انسداد ڈینگی فوگنگ مکمل کی گئی ، شہر بھر میں مجموعی طور پر 22 ہزار 694 انسداد ڈینگی سرگرمیوں کا ہدف مکمل کیا گیا ، ڈینگی ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 10 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جبکہ دوران معائنہ 239 مقامات پر ڈینگی پازیٹو لاروا کی برآمد ہوا ، دوسری جانب خیبرپختونخوا میں24گھنٹے کے دوران 32 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ،محکمہ صحت کے مطابق ہسپتالوں میں داخل مریضوں کی تعداد 98 ہوگئی ۔