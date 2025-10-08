ریلوے آمد ن ڈیجیٹل نظام پر منتقل پولیس فاؤنڈیشن کیساتھ معاہدہ
اسلام آباد (خصوصی نامہ نگار)پاکستان ریلو ے اور نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے مابین معاہدہ طے پا گیا ، جس کے تحت ریلوے کی آمدنی کو مکمل طور پر ڈیجیٹل نظام میں منتقل کیا جا رہا ہے ، اسلام آباد میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔
تقریب میں وزیر ریلوے حنیف عباسی ،نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے عہدیدار وں نے شرکت کی ،معاہدے کے تحت ریلوے آمدنی کے تمام ذرائع کو ڈیجیٹل نظام سے منسلک کیا جائے گا تاکہ مالی امور میں شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے ۔وزیر ریلوے نے کہا کہ اس نظام کے تحت سٹیٹ بینک اور ون لنک روزانہ تین مرتبہ ریلوے کی وصولیاں براہِ راست قومی خزانے میں منتقل کریں گے ، اس ڈیجیٹل اقدام کے ذریعے مسافر اب اے ٹی ایم، موبائل ایپ، انٹرنیٹ بینکنگ، بینک برانچز، نادرا ای سہولت مراکز، ڈ یبٹ کارڈ اور کیو آر کوڈ کے ذریعے باآسانی ٹکٹ خرید سکیں گے ، تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی نے کہا کہ یہ قدم پاکستان ریلوے کی تاریخ کا سنگِ میل ہے اور وزیرِاعظم پاکستان کے کیش لیس ویژن کی حقیقی مثال ہے ۔