فائیو جی سپیکٹرم نیلامی :تین ٹیلی کام کمپنیوں میں مقابلہ
متحدہ عرب امارات، روس اور چین کی کمپنیوں کے مابین مقابلہ ہو گا سپیکٹرم نیلامی سے پاکستان میں بیرو نی سرمایہ کاری میں اضافہ ہو گا
اسلام آباد (ایس ایم زمان )پاکستان میں فائیو جی سپیکٹرم نیلامی کے لئے تین ٹیلی کام کمپنیوں میں مقا بلے کی توقع ہے ، فائیو جی سپیکٹرم کی نیلامی کیلئے متحدہ عرب امارات، روس اور چین کی کمپنیوں میں مقابلہ ہو گا ، پاکستان میں ٹیلی نار کی فروخت کے بعد اب مقامی ٹیلی کام کمپنی یو فون ہے جس کا انتظامی کنٹرول متحدہ عرب امارات کے پاس ہے ، زونگ ٹیلی کام کمپنی چین کی ملکیت ہے اور جاز ٹیلی کام کمپنی ریشین ہے ، پاکستان میں فائیو سپیکٹرم نیلامی آئندہ سال 2026 میں متوقع ہے ، پی ٹی اے کے مطابق فائیو جی سپیکٹرم نیلامی میں بیرون ملک سے نئی ٹیلی کام کمپنیوں کو شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی، تاہم توقع ہے ملک میں موجود تینوں ٹیلی کام کمپنیوں کے مابین مقابلہ ہو گا، فائیو جی سپیکٹرم نیلامی میں بیرون سرمایہ کاری کی امید روشن ہے ، پی ٹی اے حکام کے مطابق تینوں ٹیلی کام کمپنیاں مارکیٹ میں لیڈ کے لیے فائیو جی سپیکٹرم خریدنے کی کوشش کریں گی ، فائیو جی سپیکٹرم نیلامی سے پاکستان میں بیرون سرمایہ کاری میں اضافہ ہو گا۔