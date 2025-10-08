کینیڈا، اٹلی، بحرین، اردن کے پاکستانی سفارتخانوں میں نادرا کاؤنٹرز قائم
اسلام آباد (دنیا نیوز) نادرا نے سمندر پار پاکستانیو ں کی سہولت کے لیے سفارتخانوں میں کاؤنٹرز قائم کر دیئے ۔ ترجمان نادرا کے مطابق کینیڈا، اٹلی، بحرین اور اردن میں پاکستانی سفارتخانوں کے اندر نادرا کاؤنٹرز قائم کیے گئے ہیں۔
کینیڈا کے دو شہروں مونٹریال اور وینکوور میں نادرا کاؤنٹرز فعال ہو گئے ، اٹلی کے شہر میلان میں بھی کاؤنٹر قائم کر دیا گیا ۔ بحرین کے دارالحکومت مناما اور اردن کے شہر عمان میں بھی نادرا کاؤنٹرز کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے ۔ ترجمان نے کہا اگلے مرحلے میں اٹلی کے شہر روم میں نادرا کاؤنٹر قائم کیا جائے گا۔