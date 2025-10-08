آئندہ مالی سال تمام حکومتی ادائیگیاں ڈیجیٹل ہونگی ،وزیر خزانہ
اسلام آباد( آن لائن )وفاقی وزیرِ خزانہ محمد اورنگزیب سے اکیومن کے اعلیٰ سطح وفد نے ملاقات کی جس میں سرمایہ کاری، موسمیاتی لچک، معاشی اصلاحات اور ڈیجیٹل فنانس ماڈل پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔
وفد کی قیادت اکیومن کی بانی و سی ای او جیکولین نووگراٹز نے کی۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ پاکستان رواں سال کے اختتام تک پہلا پانڈا بانڈ جاری کرے گا اور آئندہ مالی سال کے اختتام تک حکومت کی تمام ادائیگیاں ڈیجیٹل نظام کے تحت مکمل ہوں گی ۔ ٹیکس نیٹ میں توسیع کے لیے مصنوعی ذہانت (AI)، ڈیٹا اینالٹکس اور ڈیجیٹل انضمام پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے ۔ پاکستان اور چین کے درمیان 24 نئے مشترکہ منصوبوں پر اتفاق ہو چکا ہے ۔ اکیومن کی سی ای او جیکولین نووگراٹز نے کہا کہ پاکستان کی موسمیاتی لچکدار زراعت اور غربت مٹانے کی کوششیں غیر معمولی ہیں ۔