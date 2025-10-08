صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک، سعودی دفاعی معاہدہ دوستی، اعتماد،علاقائی امن کا مظہر:سپیکر

  • پاکستان
حرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ داری ملنا ہماری خوش قسمتی ہے :ایاز صادق دفاعی معاہدہ کسی ملک کے خلاف نہیں ،سعودی شوریٰ کونسل، ملاقات میں گفتگو

اسلام آباد(نامہ نگار)سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے سعودی شوریٰ کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر عبداللہ بن محمد بن ابرہیم الشیخ نے ملاقات کی جس میں دوطرفہ تعلقات، پارلیمانی تعاون، خطے کی صورتحال اور مسلم امہ کے اتحاد پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سپیکر نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین سٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ دوستی، اعتماد اور علاقائی امن کا مظہر ہے ، سٹریٹجک معاہدہ پاکستان کے لیے ایک بڑا اعزاز اور باعث فخر ہے ، پاکستان کی خوش قسمتی ہے اسے حرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ داری ملی ہے ،سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے حکومت اور اپوزیشن ایک صفے پر ہیں۔ چیئرمین سعودی شوری کونسل نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات وقت کے ساتھ مزید بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ دفاعی معاہدہ کسی ملک کے خلاف نہیں۔پاکستان کی پارلیمان اور سعودی شوریٰ کے مابین تعلقات میں وسعت کی ضرورت ہے ۔

