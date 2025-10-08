صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وسط خزاں فیسٹیول ، پاک چین لازوال دوستی کا اظہار :آصفہ بھٹو

  • پاکستان
وسط خزاں فیسٹیول ، پاک چین لازوال دوستی کا اظہار :آصفہ بھٹو

ہم پوری انسانیت کی مشترکہ تقدیر کیلئے کام کر رہے ، چینی سفیر کا تقریب سے خطاب

 اسلام آباد(آئی این پی)اسلام آباد چینی سفارت خانے میں "ایک مشترکہ بیمنگ مون، آل یونائیٹڈ ہارٹس اینڈ ہینڈز" کے وسط خزاں فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا جس میں چینی ڈاکٹروں کے تعاون سے دل کی سرجری سے گزرنے والے بچوں یا ان کے والدین نے شرکت کی ۔ اس موقع آصفہ بھٹو مہمان خصوصی تھیں جنہوں نے پسماندہ افراد کی بہتری کے لئے اپنے خاندان کے عزم اور مخلصانہ کوششوں کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا وسط خزاں فیسٹیول کا انعقاد پاک چین لازوال دوستی کا اظہار ہے ، انہوں نے اپنے والد اور چینی سفیر کے ساتھ حالیہ دورہ چین کا ذکر کر تے ہوئے کہاکہ اس دورے سے سدا بہار تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کی راہ ہموار ہوئی ہے ، اپنے استقبالیہ کلمات میں چینی سفیر جیانگ زیڈونگ نے تقریب میں خاتون اول کی موجودگی کا پرتپاک خیرمقدم کیا ، چینی سفیر نے کہا کہ دل کی بیماری سے متاثرہ بچوں کے ساتھ بیٹھنا دونوں ممالک کی جانب سے خیر سگالی اور نیک عمل ہے ، چینی سفیر نے مزید کہا کہ ہم پوری انسانیت کی مشترکہ تقدیر کے لیے کام کر رہے ہیں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

دوسری شادی پر غیر ضروری تنقید کی گئی:جویریہ عباسی

جینا اورٹیگا نے فلسطینیوں کو اپنا ہیرو قرار دے دیا

نازش جہانگیر کا بولڈ لباس سوشل میڈیا صارفین کی تنقید

رابعہ عابد علی ایوارڈز کے لیے نامزد نہ ہونے پر افسردہ

بھارتی اداکار پون سنگھ پر اہلیہ کے سنگین الزامات

ٹیلر سوئفٹ پر اے آئی ویڈیوز کے استعمال کا الزام

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak