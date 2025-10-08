وسط خزاں فیسٹیول ، پاک چین لازوال دوستی کا اظہار :آصفہ بھٹو
ہم پوری انسانیت کی مشترکہ تقدیر کیلئے کام کر رہے ، چینی سفیر کا تقریب سے خطاب
اسلام آباد(آئی این پی)اسلام آباد چینی سفارت خانے میں "ایک مشترکہ بیمنگ مون، آل یونائیٹڈ ہارٹس اینڈ ہینڈز" کے وسط خزاں فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا جس میں چینی ڈاکٹروں کے تعاون سے دل کی سرجری سے گزرنے والے بچوں یا ان کے والدین نے شرکت کی ۔ اس موقع آصفہ بھٹو مہمان خصوصی تھیں جنہوں نے پسماندہ افراد کی بہتری کے لئے اپنے خاندان کے عزم اور مخلصانہ کوششوں کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا وسط خزاں فیسٹیول کا انعقاد پاک چین لازوال دوستی کا اظہار ہے ، انہوں نے اپنے والد اور چینی سفیر کے ساتھ حالیہ دورہ چین کا ذکر کر تے ہوئے کہاکہ اس دورے سے سدا بہار تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کی راہ ہموار ہوئی ہے ، اپنے استقبالیہ کلمات میں چینی سفیر جیانگ زیڈونگ نے تقریب میں خاتون اول کی موجودگی کا پرتپاک خیرمقدم کیا ، چینی سفیر نے کہا کہ دل کی بیماری سے متاثرہ بچوں کے ساتھ بیٹھنا دونوں ممالک کی جانب سے خیر سگالی اور نیک عمل ہے ، چینی سفیر نے مزید کہا کہ ہم پوری انسانیت کی مشترکہ تقدیر کے لیے کام کر رہے ہیں ۔