قائم مقام امریکی سفیر کی وزیر مملکت خزانہ سے ملاقات، دوطرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال
اسلام آباد (آن لائن)پاکستان میں امریکا کی قائم مقام سفیر نیٹلی ای بیکر نے وزیر مملکت خزانہ و ریلوے بلال اظہر کیانی سے ملاقات کی جس میں باہمی دلچسپی کے امور اور پاکستان امریکا دوطرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
دونوں رہنماؤں نے پاکستان کی میکرو اکنامک ڈویلپمنٹ اور جاری شراکت داری مضبوط بنانے پر تفصیلی بات چیت کی۔ وزیر مملکت نے معاشی استحکام اور ترقی کے حوالے سے وزیراعظم شہباز شریف کے وژن ، پاکستان ریلویز میں اصلاحات کے حکومتی ایجنڈے اور اس پر عملدرآمد کی آگاہی دی۔