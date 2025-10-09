خیبرپختونخوا :اورکزئی میں بھارتی پرا کسی فتنتہ الخوارج کیخلاف انٹیلی جنس کی بنیاد پر آپریشن:لیفٹیننٹ کرنل اور میجر سمیت 11فوجی جوان شہید،19دہشتگرد مارے گئے
لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق،میجر طیب ،نائب صوبیدار اعظم گل، نائیک عادل ، گل امیر،لانس نائیک شیرخان، تالش فراز،ارشاد ،سپاہی طفیل، عاقب،زاہد نے شہادت پائی وزیراعظم شہباز شریف ، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی نماز جنازہ میں شرکت، بلاول ، محسن نقوی، گنڈاپور، مریم نواز ، میرسرفرازبگٹی کا شہدا کو خراج عقیدت ،دہشتگردی کی مذمت
راولپنڈی ،اسلام آباد،لاہور(خصوصی نیوز رپورٹر،سٹاف رپورٹر،سپیشل رپورٹر)خیبرپختونخوا کے ضلع اورکزئی میں بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج کے خلاف انٹیلی جنس کی بنیاد پر آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ کرنل اور میجر سمیت 11 فوجی جوان شہید ہوگئے جبکہ کارروائی کے دوران 19 خوارج کو ہلاک کردیا گیا۔پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر )کے مطابق 7 اور 8 اکتوبر کی درمیانی شب آپریشن میں 19 دہشتگردوں کی ہلاکت ہوئی،اس دوران شدید فائرنگ کے تبادلے میں اپنے جوانوں کی قیادت کرتے ہوئے ضلع راولپنڈی کے رہائشی 39 سالہ لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق اور ان کے سیکنڈ ان کمانڈ ضلع راولپنڈی کے رہائشی 33 سالہ میجر طیب راحت بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے ، جھڑپ میں دیگر 9 جوان بھی شہید ہوگئے ۔شہادت پانے والوں میں ضلع خیبر کے رہائشی 38 سالہ نائب صوبیدار اعظم گل، کرم کے رہائشی 35 سالہ نائیک عادل حسین، ٹانک کے رہائشی 34 سالہ نائیک گل امیر،مردان کے رہائشی 31 سالہ لانس نائیک شیر خان۔۔۔
مانسہرہ کے رہائشی 32 سالہ لانس نائیک تالش فراز، کرم کے رہائشی 32 سالہ لانس نائیک ارشاد حسین، مالاکنڈ کے رہائشی 28 سالہ سپاہی طفیل خان، صوابی کے رہائشی 23 سالہ سپاہی عاقِب علی ،ٹانک کے رہائشی 24 سالہ سپاہی محمد زاہد شامل ہیں۔آئی ایس پی آر کے مطابق علاقے میں بھارتی حمایت یافتہ دیگر خارجیوں کی تلاش کیلئے آپریشن جاری ہے ، سکیورٹی فورسز نے ملک میں بھارتی حمایت یافتہ دہشتگردی کے خاتمے کا عزم کر رکھا ہے ۔ ہمارے بہادر جوانوں کی ایسی قربانیاں اسی عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔دریں اثنا شہید لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق اور میجر طیب راحت کی نماز جنازہ چکلالہ راولپنڈی میں ادا کردی گئی۔نماز جنازہ میں وزیراعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزرا، فوجی و سول حکام اور عوامی افراد نے شرکت کی۔وزیراعظم شہباز شریف نے کہا بہادروں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی اور ہم بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے شیطانی منصوبے ناکام بنائیں گے ، جو لوگ پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے وہ کامیاب نہیں ہوں گے ۔چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو ،وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی ،وزرائے اعلیٰ مریم نواز، سرفراز بگٹی،علی امین گنڈاپور و دیگر نے بھی شہدا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے دہشتگردی کی مذمت کی۔