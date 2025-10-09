جب تک کوئی ترمیم نہیں ہو تی موجو دہ آئین پر ہی انحصار کرنا ہوگا:آئینی بینچ
ہم کس اختیار سے فل کورٹ تشکیل دیں؟جسٹس امین ،جوڈیشل آرڈر سے تشکیل پر کوئی قدغن نہیں:جسٹس عائشہ 26 ترمیم ٹھیک ہے یا غلط فی الحال عدالت نے معطل نہیں کی:جسٹس مسرت ،سماعت براہ راست نشر، آج تک ملتوی
اسلام آباد (کورٹ رپورٹر)سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین نے 26 ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے دوران کہا ہے کہ ہم آئین پر انحصار کرتے ہیں، جب تک آئین میں ترمیم نہیں ہوتی موجودہ آئین پر ہی انحصار کرنا ہوگا،سپریم کورٹ میں چھبیسویں آئینی ترمیم کیخلاف درخواستوں پر براہ راست سماعت ہوئی، جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم افغان اور جسٹس شاہد بلال پر مشتمل 8 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی جو سپریم کورٹ کے یوٹیوب چینل پر براہ راست نشر کی گئی۔لاہور بار اور لاہور ہائیکورٹ بار ایسوسی کے وکیل حامد خان نے دلائل کا آغاز کیا اور مو قف اپنایا کہ 26ویں ترمیم رات کے وقت پارلیمنٹ میں لائی گئی۔جسٹس امین الدین نے کہا پہلے بینچ کی تشکیل پر معاونت کریں، جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ اچھا ہوا یا برا، ان میرٹس کو ابھی رہنے دیں۔حامد خان نے کہا میں میرٹس پر نہیں جارہا، صرف کچھ حقائق بتارہا ہوں، ہم اس کیس کی فل کورٹ میں ہی سماعت چاہتے ہیں، فل کورٹ وہ والی جو 26ویں ترمیم کے وقت تھی، اس حساب سے سولہ رکنی بینچ بنے گا، موجودہ بینچ کے تمام ججز بھی اس وقت موجود تھے ، استدعا ہے باقی اس وقت کے آٹھ ججزکو بھی شامل کیا جائے ۔
جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا ، کیا آپ متفق ہیں اس وقت 26 ویں ترمیم آئین کا حصہ ہے یا نہیں؟حامد خان نے جواب دیا کہ اگر فل کورٹ اس ترمیم کو کالعدم قراردے تو یہ پہلے دن سے ختم تصور ہو گی۔جسٹس امین الدین نے کہا کہ جب تک کالعدم ہو نہ جائے تب تک تو آئین کا حصہ ہے نا ں ! ، اس وقت آپ دلائل اس ترمیم کو آئین کا حصہ مانتے ہوئے دیں گے ، جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دئیے کہ آپ اسی ترمیم کے تحت بنے بینچ کے سامنے آئے ہیں،جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ چھبیسویں آئینی ترمیم ٹھیک ہے یا غلط فی الحال عدالت نے معطل نہیں کی، آپ چھبیسویں آئینی ترمیم کو آئین کا حصہ سمجھتے ہیں تب ہی چیلنج کیاہے ۔جسٹس امین الدین نے ریمارکس دئیے کہ مسئلہ یہ ہے ابھی تک یہی فیصلہ نہیں ہوا کس بینچ نے کیس سننا ہے ، ہم کس اختیار سے فل کورٹ تشکیل دیں؟جسٹس عائشہ ملک نے کہا جوڈیشل آرڈر سے فل کورٹ کی تشکیل پر کوئی قدغن نہیں، 26ویں ترمیم میں کہاں لکھا ہے جوڈیشل آرڈر نہیں ہوسکتا؟ عام مقدمات میں ایسا کیا جا رہا ہے۔
تو اس کیس میں کیوں نہیں؟جسٹس نعیم افغان نے کہا کہ حامد خان صاحب مگر آپ نے اپنی استدعا میں یہ مانگا ہی نہیں،جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دئیے کہ آپ ہمیں آئین کے متن سے بتائیں ہم فل کورٹ کا آرڈر کیسے کریں؟ کیا ہم یہ آرڈر آرٹیکل 187 استعمال کر کے دیں؟ حامد خان نے کہا کہ جی بالکل آرٹیکل 187 کے تحت عدالت اختیار استعمال کر سکتی ہے ،جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا کہ فرض کریں ہم آپ کی بات مانتے ہوئے تمام سپریم کورٹ ججز کو آئینی بینچ مان لیں تو آپ مطمئن ہوں گے ؟ حامد خان نے جواب دیا کہ آئینی بینچ کا تصور آپ نے 26ویں ترمیم سے دیا ہے ۔جسٹس مندوخیل نے کہا کہ ہم نے نہیں دیا پارلیمان نے دیا ہم پر نہ ڈالیں، حامد خان نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر کیلئے آرٹیکل 191اے کو بھول جائیں، جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ بھول جائیں تو پھرآئینی بینچ ہی ختم ، پھرہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟جسٹس امین الدین نے ریمارکس دئیے کہ اگر ہم اسے بھول جائیں تو پھر آج سپریم کورٹ کا وجود ہی نہیں رہتا، اگر اس آئینی بینچ کا وجود ختم ہوجائے تو پھر ہم آرڈر کیسے کر سکتے ہیں؟ حامد خان کے بینچ کی تشکیل پر اعتراضات سے متعلق دلائل مکمل ہونے پرعدالت نے مزید سماعت آج ساڑھے گیارہ بجے تک ملتوی کر دی۔