سرمایہ کاری کی بنیاد پر تعلقات مزید مضبوط بنائینگے:شہباز شریف کی سعودی وفد سے گفتگو

مل کر کام کریں تو دنیامیں مضبوط مقام پیدا کر سکتے ہیں، سعودیہ پاکستان جوائنٹ بزنس کونسل کے ظہرانے سے خطاب سعودی شوریٰ کونسل کے وفد کی بھی وزیراعظم سے ملاقات ، مذاکراتی کمیٹی کی آزادکشمیر پرشہبازشریف سے مشاورت

اسلام آباد(نامہ نگار)وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ دفاعی معاہدے کے بعد اب پاک سعودی تعلقات کو کاروبار اور سرمایہ کاری کی بنیاد پر مزید مضبوط بنائیں گےٖ ۔وزیراعظم ہاؤس میں سعودیہ پاکستان جوائنٹ بزنس کونسل کے چیئرمین شہزادہ منصور بن محمد بن سعد آل سعود کی زیر قیادت سعودی وفد کے اعزاز میں ظہرانے کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہاکہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین دفاعی معاہدے کی بنیاد باہمی بھائی چارہ ہے ، مل کر کام کریں تو عالمی برادری میں مضبوط مقام پیدا کر سکتے ہیں ، ہم مقدس مقامات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے ہمیشہ کے لئے محافظ رہیں گے ۔ شہزادہ منصور بن محمد بن آل سعود نے کہا کہ سعودی کاروباری طبقے کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لئے سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔

قبل ازیں شہباز شریف سے سعودی شوریٰ کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر عبداللہ بن محمد بن ابراہیم الشیخ نے وفد کے ہمراہ ملاقات کی ۔دونوں رہنماؤں نے پاکستان و سعودی عرب کے درمیان پارلیمانی وفود کے تبادلوں کے فروغ پر اتفاق کیا۔ دوسری طرف وزیراعظم شہباز شریف نے وزیراعظم آزاد کشمیر کی ممکنہ تبدیلی سے متعلق قریبی رفقا سے مشاورت کی ہے ۔آزاد کشمیر کے معاملے پر وزیراعظم سے حکومتی مذاکراتی کمیٹی نے ملاقات کی ۔ وزیراعظم نے کہا کہ کشمیری عوام کے تمام تحفظات کو دور کیا جائے گا، سیاسی بیانات کی بنا پر پیپلز پارٹی سے تعلقات خراب نہیں ہونے چاہئیں۔ وزیراعظم کا آئندہ ماہ روس کا دورہ متوقع ہے ، شہباز شریف شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کریں گے ۔ 

