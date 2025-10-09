اعجاز چودھری کی 3مقدمات میں ضمانت منظور،علیمہ خان کے وارنٹ گرفتاری
علیمہ خان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم ،لاہور ہائیکورٹ نے اعجاز چودھری کے خلاف 9مئی کے مقدمات کا فیصلہ سنایا احتجاج کیس چالان کی نقول تقسیم ،ملزم آئندہ پیش نہ ہوئے تو وارنٹ گرفتاری جاری کرینگے ، جج ،سواتی کی ضمانت میں توسیع
لاہور ، راولپنڈی ، اسلام آباد (کورٹ رپورٹر، خبر نگار، اپنے نامہ نگار سے )عدالت نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی بہن علیمہ خان کے وارنٹ جاری کرتے ہوئے انہیں گرفتار کرکے پیش کرنے کا حکم دیدیاجبکہ لاہور ہائیکورٹ نے تحریک انصاف کے رہنما اعجاز چودھری کی نو مئی جلاؤ گھیراؤ کے تین مقدمات میں ضمانت منظور کرلی ۔اعجاز چودھری کی جانب سے دائر تین مقدمات میں درخواستوں پر عدالت نے محفوظ فیصلہ سنادیا۔عدالت نے تین مقدمات میں ضمانتیں منظور کرنے کا حکم سنا دیا۔ جسٹس سید شہباز علی رضوی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سماعت کی۔اعجاز چودھری کے وکیل میاں علی اشفاق دلائل مکمل کیے اور بتایا کہ میرے موکل کیخلاف مسلم لیگ ن کا آفس جلانے ،گلبرگ میں کنٹینر جلانے سمیت تین مقدمات درج ہیں،ٹرائل کورٹ نے حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا جبکہ ان ہی مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانتیں منظور ہوچکی ہیں۔ادھر انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے جج امجد علی شاہ نے تھانہ صادق آباد میں درج 26 نومبر احتجاج کیس میں پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کی بہن علیمہ خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے ، عدالت نے حکم دیا کہ علیمہ خان کو گرفتار کر کے 11 اکتوبر کو پیش کیا جائے ۔
اسی مقدمے میں شامل دیگر 6 ملزموں عدالت میں پیش ہوئے جن پر فردِ جرم عائد کر دی گئی تاہم ملزموں نے صحتِ جرم سے انکار کیا، جس کے بعد عدالت نے علیمہ خان پر فردِ جرم عائد کرنے کیلئے نئی تاریخ 11 اکتوبر مقرر کر دی۔انسداد دہشتگردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے پی ٹی آئی قیادت اور کارکنوں کے خلاف احتجاج وغیرہ کے مقدمات میں سے تھانہ کوہسار کے مقدمہ میں ملزموں کو چالان کی نقول تقسیم کردیں۔ فاضل جج نے کہا ملزم آئندہ پیش نہ ہوئے تو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کریں گے ،عدالت نے سماعت8 نومبر تک ملتوی کر دی،پی ٹی آئی رہنما فیصل جاوید کے خلاف تھانہ انڈسٹریل ایریا کے مقدمے میں مزید ایک گواہ کا بیان قلم بند کر لیا گیا،آئندہ سماعت پر وکلا صفائی گواہوں پر جرح کا آغاز کریں گے ، عدالت نے سماعت 20 اکتوبر تک جبکہ تھانہ سیکرٹریٹ کے مقدمہ کی سماعت 15 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔لاہور ہائیکورٹ میں پی ٹی آئی رہنما محمود الرشید کی تھانہ شادمان کیس میں سزا کیخلاف اپیل پر سماعت ہوئی ،دو رکنی بینچ نے پراسیکیوشن کی مہلت کی استدعا پر سماعت 13اکتوبر تک ملتوی کردی ۔ انسداد دہشتگردی عدالت نے سابق وفاقی وزیر اعظم سواتی کے خلاف تھانہ صدر حسن ابدال میں درج مقدمے میں عبوری ضمانت میں 28 اکتوبر تک توسیع کردی ۔