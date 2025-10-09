حاضری معافی کی درخواست منظور
لاہور(کورٹ رپورٹر) اینٹی کرپشن عدالت لاہور نے پنجاب اسمبلی میں مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں سابق وزیراعلیٰ پنجاب پرویز الٰہی کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی۔
جج جاوید اقبال وڑائچ نے پرویز الٰہی اور محمد خان بھٹی سمیت دیگر کے خلاف کیس کی سماعت کی، سابق پرنسپل سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی سمیت دیگر ملزمان نے عدالت پیش ہو کر حاضری مکمل کرائی۔دوران سماعت سابق وزیراعلیٰ پنجاب کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست دائر کی گئی جسے عدالت نے منظور کر لیا۔شریک ملزم مختار رانجھا کے وکیل نے بریت کی درخواست پر دلائل مکمل کر لئے ، عدالت نے آئندہ سماعت پر دیگر ملزموں کو بریت کی درخواستوں پر دلائل کے لئے طلب کر لیا۔