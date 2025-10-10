پنجاب:ہائی ٹیک زرعی مشینری کیلئے3کروڑ تک بلا سود قرضے:زراعت کو جدید خطوط پراستوار کرینگے:مریم نواز
پنجاب کا پہلاہائی ٹیک فارم میکانائزیشن فنانسنگ پروگرام پورٹل لانچ ،یہ پروگرام زرعی انقلاب کا آغا ز ہوگا زرعی مشینری کی مینوفیکچرنگ میں چین 27، ترکی10، اٹلی 5، جاپان ،امریکا سمیت دیگرملکوں کی کمپنیاں شامل
لاہور(سپیشل رپورٹر) وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے ڈیجیٹل ٹچ سے پنجاب کا پہلاہائی ٹیک فارم میکانائزیشن فنانسنگ پروگرام پورٹل لانچ کردیا۔ ان کاکہناتھاکہ ہائی ٹیک فارم میکانائزیشن فنانس پروگرام پنجاب میں زرعی انقلاب کا آغاز ثابت ہوگا، پنجاب کی زراعت کو جدید خطوط پر استوار کرنا چاہتے ہیں۔ سیکرٹری زراعت نے ہائی ٹیک فارم میکانائزیشن فنانس پروگرام پر بریفنگ دی اور بتایا کہ پنجاب میں 12قسم کی ہائی ٹیک زرعی مشینری کے لئے 3 کروڑ تک بلاسود قرضے دئیے جائیں گے ، قرضوں کی ادائیگی کے لئے 6 ماہ کی رعایتی مدت بھی مقرر کی گئی ہے ، سہ ماہی بنیاد پر قرض کی اقساط پانچ سال میں ادا کرنی ہوگی۔ قرض کے لئے فارمر، سروس پروویڈر اور ایگری کمپنی پورٹل کے ذریعے اپلائی کر سکتی ہے ۔ ہائی ٹیک زرعی مشینری کے مینوفیکچررز میں چائنہ 27، ترکی10، اٹلی کی 5، جاپان، امریکا ، برازیل، سپین اور بیلا روس کی کمپنیاں شامل ہیں۔ ہائی ٹیک فارم میکانائزیشن فنانسنگ پروگرام میں ویٹ کمبائن ہارویسٹر، ملٹی کراپ پلانٹر، رائس پلانٹر، نرسری مشین، رائس ہاروسٹر،ویٹ سٹرابیلر، میزکوب ہارویسٹر، سائلج ہارویسٹر، میز کوب ڈایئر، آرچڈ پرنیر اورآرچڈ ایئر بلاسٹ سپریئر شامل ہیں۔ ہائی ٹیک ایگری کلچر مشینری میں سنٹرل پیوٹ، اری گیشن سسٹم اور ہائی پاور ٹریکٹر بھی شامل ہیں۔