ڈیرہ اسماعیل خان میں فورسز کا آپریشن،7خوارج ہلاک،میجز شہید
درابن میں انڈین پراکسی فتنہ الخوارج کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی، اسلحہ گولہ بارود برآمد میجر سبطین نے بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت پائی، نماز جنازہ ادا،وزیراعظم ، فیلڈ مارشل کی شرکت
راولپنڈی(دنیا نیوز)سکیورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان میں آپریشن کرتے ہوئے 7 خوارج ہلاک کر دئیے ، فائرنگ کے تبادلے میں ایک میجر شہید ۔آئی ایس پی آر کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درابن میں انڈین پراکسی فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے دہشتگردوں کی موجودگی کی اطلاع ملی تھی، سکیورٹی فورسز نے فوری طور پر علاقے کو گھیرے میں لے کر کارروائی شروع کی، اس دوران دہشت گردوں نے شدید فائرنگ کی، تاہم جوانوں نے بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے تمام دہشت گردوں کو انجام تک پہنچا دیا۔پاک فوج کے ترجمان نے بتایا ہے کہ یہ تمام دہشت گرد سکیورٹی فورسز، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور عام شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے اور ملک میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے ، مارے گئے دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے ، علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے ۔
ترجمان پاک فوج کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے پاکستانی فوج کے 30 سالہ بہادر افسر میجر سبطین حیدر نے بہادری اور دلیری کی مثال قائم کرتے ہوئے دشمن کا مقابلہ کیا، وہ اپنے دستے کی قیادت کرتے ہوئے فرنٹ لائن پر لڑتے رہے اور مادرِ وطن کی خاطر جامِ شہادت نوش کیا۔آئی ایس پی آر کے مطابق سکیورٹی فورسز بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں، پاک فوج کے بہادر سپوتوں کی قربانیاں قوم کے حوصلے بلند کر رہی ہیں اور ہم آخری خوارج کے خاتمے تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے ۔دریں اثنا میجر سبطین حیدر شہیدکی نماز جنازہ چکلالہ گیریژن راولپنڈی میں ادا کر دی گئی،وزیراعظم محمد شہباز شریف، چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر اطلاعات ونشریات عطا اﷲ تارڑ، فوجی و سول افسران اور شہریوں کی کثیر تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔
صدر اور وزیرِاعظم نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملاتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے میجر سبطین حیدر کو خراج عقیدت پیش کیا۔صدر آصف علی زرداری نے کہا پاک فوج اور قوم کا عزم دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک قائم رہے گا۔ بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ الخوارج کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوگا۔شہداکی قربانیاں قومی سلامتی اور اتحاد کی ضامن ہیں۔شہباز شریف نے کہا افواج پاکستان کے بہادر افسران و جوان دن رات ارض وطن کی حفاظت میں مصروف عمل ہیں، پوری قوم کو اپنی بہادر افواج کے افسران و جوانوں پر فخر ہے ۔ ملک سے دہشت گردی کے عفریت کے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے ، پوری قوم اپنی افواج کے شانہ بشانہ ہے ۔ وزیرداخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلٰی مریم نواز نے کہا شہید میجر سبطین حیدر نے اپنے خون سے شجاعت اور جرات کی تاریخ لکھی، قوم کو میجر سبطین جیسے سپوتوں پر ناز ہے ۔