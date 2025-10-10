سینیٹ:پی ٹی آئی کا ہنگامہ،قائم مقام چیئرمین پر عدم اعتماد،استعفے کا مطالبہ:پی پی سینیٹرز کی اجلاس میں عدم شرکت
ایوان میں وقفہ سوالات کی کاپیاں پھاڑ دی گئیں،بطور چیئر سیدال ناصر پر اعتماد نہیں، اجلاس کی صدارت سے ہٹا دیا جائے ،سینیٹر ہمایوں چیئرمین صاحب کو بھی گالیاں دی گئیں ، تحقیقات کیلئے کمیٹی بنائیں :طاہر سندھو ، اپوزیشن دھمال جا ری رکھے ، سیدال ناصر، اجلاس ملتوی
اسلام آباد (دنیا نیوز)قائم مقام چیئرمین سیدال ناصر کی زیر صدارت ہونے والے والا سینیٹ کا اجلاس ہنگامہ آرائی کا شکار رہا، پی ٹی آئی سینیٹرز نے قائم مقام چیئرمین سینیٹ پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے استعفیٰ دو کے نعرے لگائے ۔ سینیٹر ہمایوں مہمند نے چیئرمین پر عدم اعتماد کا اظہار کیا،ایوان میں شور شرابہ اور وقفہ سوالات کی کاپیاں پھاڑ دی گئیں۔پیپلز پارٹی کے سینیٹرز اجلاس میں شریک نہیں ہوئے ،اجلاس کا آغاز ملک بھر میں شہید ہونے والے سکیورٹی اہلکاروں اور ضلع اورکزئی کے شہداء کے لیے دعائے مغفرت سے ہوا، سینیٹر ہمایوں مہمند نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بطور چیئر وہ سیدال ناصر پر اعتماد نہیں رکھتے اور مطالبہ کیا کہ انہیں اجلاس کی صدارت سے ہٹا دیا جائے ۔ ان کے بیان پر ایوان میں شور شرابہ شروع ہو گیا، پی ٹی آئی سینیٹرز نے سیدال ناصر استعفیٰ دو کے نعرے لگائے اور چیئرمین کے خلاف احتجاج کیا۔ سینیٹر طاہر خلیل سندھو نے ایوان میں کہا کہ اس دن چیئرمین صاحب کو بھی گالیاں دی گئی تھیں، تحقیقات کے لیے کمیٹی بنائی جائے ۔ ڈپٹی چیئرمین صاحب ریکارڈنگ نکلوائیں، انہوں نے پشتو میں نازیبا الفاظ کہے ۔ اسی دوران پی ٹی آئی کے سینیٹر سیف اللہ ابڑو اور سینیٹر عون عباس نے وقفہ سوالات کی کاپیاں پھاڑ کر ہوا میں اچھال دیں۔
ایوان میں شیم شیم کے نعرے بھی گونجتے رہے اور احتجاج جاری رہا۔ سینیٹر انوشہ رحمان نے اجلاس میں اظہارِ خیال کرتے ہوئے کہا کہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کا مکمل ڈیٹا تیار کیا جائے ، کمپنیوں کی جامع فہرست بنائی جائے اور سپیکر کے ریکارڈ میں موجود بانڈز و ڈگریز کی تفصیلات فراہم کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ان اداروں کے منافع، سرمایہ کاری اور قرضوں کی ادائیگی کے حوالے سے تفصیلی حساب پیش کیا جائے ، کیونکہ ان کا سرمایہ ملکی قرضوں کی ادائیگی میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے ۔ اجلاس میں وزیرِ مملکت برائے خزانہ نے وقفہ سوالات کے دوران بتایا کہ وفاقی کابینہ نئی انرجی وہیکل پالیسی کی منظوری دے چکی ہے اور اس پر عملدرآمد شروع ہو چکا ہے ۔ ان کے مطابق نئی پالیسی کے تحت سبسڈی اور فنانسنگ کی سہولت دی جا رہی ہے تاکہ عوام کو الیکٹرک گاڑیاں اپنانے کی ترغیب دی جا سکے ۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹرز اجلاس میں شریک نہیں ہوئے جبکہ گزشتہ اجلاس میں بھی انہوں نے ایوان سے واک آؤٹ کیا تھا۔سینیٹر عبدالقادر نے کورم کی نشاندہی کی تاہم حاضری پوری نکلی۔ایوان میں مسلسل شور شرابے پر چیئرمین نے کارروائی ملتوی کرتے ہوئے کہا کہ آج دہشت گردی پر بحث ہونی تھی مگر آپ لوگ ہنگامہ آرائی کو ترجیح دے رہے ہیں، دھمال جاری رکھیں۔ بعد ازاں سینیٹ کا اجلاس آج صبح گیارہ بجے تک ملتوی کر دیاگیا۔