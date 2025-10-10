2023میں ملکی تاریخ کا بڑا بریک ڈاؤن،کے الیکٹرک بھی ذمہ دار قرار:ڈھائی کروڑ جرمانہ عائد
کے الیکٹرک کی آپریشنل ذمہ داریوں میں ناکامی ثابت، کمپنی اپنے سسٹم کی کمزوریوں اور خامیوں کی ذمہ دار ہے :نیپرا کے الیکٹرک کی وضاحتیں بریک ڈاؤن کا جواز فراہم نہیں کرتیں:اتھارٹی کا فیصلہ، 15روز کے اندر جرمانہ جمع کرانے کا حکم
اسلام آباد (ذیشان یوسفزئی) جنوری 2023 میں ملک کی تاریخ میں بڑے بجلی بریک ڈاؤن پر نیشنل ریگولیٹری اتھارٹی (نیپرا) نے فیصلہ دیا ہے ، نیپرا نے کے الیکٹرک کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے ۔ نیپرا نے بتایا کہ کے الیکٹرک کی آپریشنل ذمہ داریوں میں ناکامی ثابت ہوئی اور کے الیکٹرک پر بھاری جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ نیپرا کے الیکٹرک پر 2 کروڑ 50 لاکھ روپے جرمانہ عائد کرتی ہے ، اتھارٹی نے کے الیکٹرک کو 15 روز کے اندر جرمانہ جمع کرانے کا حکم دیا ہے ۔ نیپرا نے فیصلے میں بتایا کہ کے الیکٹرک کی وضاحتیں بریک ڈاؤن کا جواز فراہم نہیں کرتیں۔ جنوری 2023 کے بریک ڈاؤن کی ذمہ داری صرف نیشنل گرڈ پر ڈالنا درست نہیں، کے الیکٹرک اپنے سسٹم کی کمزوریوں اور خامیوں کی ذمہ دار ہے ۔
کے الیکٹرک کے جوابات غیر اطمینان بخش اور ناقابل قبول ہیں۔ لو سسٹم انرشیا کا حوالہ تکنیکی طور پر درست مگر ناکافی ہے ۔ لائسنس ہولڈر کی جانب سے بلیک سٹارٹ صلاحیت کی وضاحت غیر مؤثر ہے ۔ بلیک سٹارٹ مشق کے باوجود حقیقی بحران میں ناکامی ہوئی۔ بار بار ٹرپنگ سے ظاہر ہوتا ہے کہ حفاظتی اقدامات مؤثر نہیں تھے ، روزنامہ دنیا کو دستیاب نیپرا فیصلے میں بتایا گیا کہ بلیک سٹارٹ پلانٹ کی تکنیکی خامیاں بدستور برقرار رہیں۔ نیپرا نے کے الیکٹرک جواب کا جائزہ لینے کے بعد سماعت کا موقع فراہم کیا۔سماعت 14 نومبر 2024 کو ہونا تھی،کے ای کی درخواست پر مؤخر کی گئی۔ اتھارٹی نے دوبارہ سماعت 20 مارچ 2025 کو نیپرا ہیڈ آفس میں کی۔