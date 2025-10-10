گورنر پختونخوا متحرک، صوبے کی بدلتی صورتحال پر مشاورت
فیصل کنڈی کی اے این پی کے ایمل ولی ، شیرپاؤ ، اعظم نذیر تارڑ سے اہم ملاقاتیں
اسلام آباد (سٹاف رپورٹر،نامہ نگار)گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے اسلام آباد میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ ایمل ولی خان اورقومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب احمد خان شیرپاؤ سے ملاقاتیں کیں ، ملاقات میں خیبرپختونخوا کی بدلتی سیاسی صورتحال اور سینیٹ کے ضمنی الیکشن پر مشاورت اور تبادلہ خیال کیا ،اس موقع پر چترال ، ہری پور میں انتخابات کے امور کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے دیگر موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ۔ سپیکر سردار ایاز صادق سے گورنر فیصل کریم کنڈی نے پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات کی جس میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال، عوام کو درپیش مسائل اور باہمی دلچسپی کے دیگر اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے وفاقی اکائیوں کے درمیان مضبوط روابط اور پارلیمانی سطح پر مؤثر تعاون کو ملکی ترقی و استحکام کے لیے ناگزیر قرار دیا۔ ملاقات میں جمہوریت، استحکام اور صوبائی تعلقات پر زور دیا گیا۔