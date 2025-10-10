سپرٹیکس،کیاکافی کیاناکافی،فیصلہ توپارلیمنٹ نے ہی کرنا:سپریم کورٹ
اسلام آباد(کورٹ رپورٹر)سپریم کورٹ میں جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے سپر ٹیکس سے متعلق دائر درخواستوں پرسماعت کی، کمپنیوں کے وکیل فروغ نسیم نے دلائل دیتے ہوئے کہا جو ڈائریکشن سپریم کورٹ دے ، پارلیمنٹ اس کی پابند ہوتی ہے۔
جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیئے کہ ہم پارلیمنٹ سے مشورہ لے سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اچھا مشورہ مل جائے ۔ کیا کافی ہے کیا ناکافی، یہ فیصلہ تو پارلیمنٹ نے ہی کرنا ہے ، حکومت نے ایک انسینٹیو دیا، ایک قانون آتا ہے کہ سپریم کورٹ نے اسے معطل کر دیا ہے ، ماضی میں ایک قانون موجود تھا اب ترمیم ہو گئی ، اس کا تعلق ماضی سے ہو گا۔ فروغ نسیم نے کہا حکومت نے ایک رعایت دی ہے ، مجھے نہ ملے تو اس کا تعلق ماضی کے قانون سے ہی ہوتا ہے ۔جسٹس جمال خان مندوخیل نے استفسار کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت انسینٹیو دے رہی ہے ، حکومت کچھ نہیں دے رہی، یہاں بات منافع اور انکم ٹیکس کی ہو رہی ہے ، میری پراپرٹی ہے میں نے آپ کو بیچ دی، اب فائدہ ہو یا نقصان وہ آپ کا ہے ۔فروغ نسیم نے کہا رعایت کی حد تک عدالتوں کو حکومت کو ترمیم کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے ، مزید سماعت آج صبح ساڑھے 9 بجے تک ملتوی کردی گئی۔