صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

توشہ خانہ ٹو:عمران، بشریٰ نے سوالوں کے جواب جمع کرادئیے

  • پاکستان
توشہ خانہ ٹو:عمران، بشریٰ نے سوالوں کے جواب جمع کرادئیے

ملزموں کا اپنے دفاع میں کوئی گواہ یا دستاویزی شہادت پیش کرنے سے انکار فریقین کے وکلا سے حتمی دلائل طلب کرلئے گئے ،سماعت 13اکتوبرتک ملتوی

راولپنڈی (خبر نگار)توشہ خانہ ٹوکیس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی نے 342کے سوالوں کے جواب جمع کرادئیے تاہم اپنے دفاع میں کوئی گواہ یا دستاویزی شہادت پیش کرنے سے انکار کردیا۔اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت سپیشل جج سنٹرل شاہ رخ ارجمند نے کی ۔ بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کو جیل سے کمرہ عدالت پیش میں کیا گیا اس موقع پر بانی کی تینوں بہنیں، سینیٹر مشعال یوسفزئی، بیرسٹر علی ظفر، سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر بھی عدالت موجود تھے ۔دوران سماعت ملزموں نے 342 کے سوالوں کے جواب جمع کروا دئیے تاہم ملزموں نے اپنے دفاع میں کوئی گواہ یا دستاویزی شہادت پیش کرنے سے انکار کیا۔عدالت نے سماعت 13 اکتوبر تک ملتوی کرتے ہوئے فریقین وکلا سے حتمی دلائل طلب کر لئے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

عمر ایک نمبر،اظہر محمود نے آصف آفریدی پر تنقید رد کر دی

ویمنز ورلڈ کپ،جنوبی افریقا نے بھارت سے یقینی جیت چھین لی

ہمسٹرنگ انجری ، افریقی بالر کویونا مافاکاپاکستان کیخلاف سیریز سے باہر

ایشین کپ فٹبال کوالیفائرز ،پاک افغانستان میچ ڈرا

مچل سٹارک 11سال بعد بی بی ایل میں واپسی کو تیار

گوگل جیمنائی اب پچ رپورٹ پیش کرنے لگا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ
Dunya Bethak