توشہ خانہ ٹو:عمران، بشریٰ نے سوالوں کے جواب جمع کرادئیے
ملزموں کا اپنے دفاع میں کوئی گواہ یا دستاویزی شہادت پیش کرنے سے انکار فریقین کے وکلا سے حتمی دلائل طلب کرلئے گئے ،سماعت 13اکتوبرتک ملتوی
راولپنڈی (خبر نگار)توشہ خانہ ٹوکیس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی نے 342کے سوالوں کے جواب جمع کرادئیے تاہم اپنے دفاع میں کوئی گواہ یا دستاویزی شہادت پیش کرنے سے انکار کردیا۔اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت سپیشل جج سنٹرل شاہ رخ ارجمند نے کی ۔ بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کو جیل سے کمرہ عدالت پیش میں کیا گیا اس موقع پر بانی کی تینوں بہنیں، سینیٹر مشعال یوسفزئی، بیرسٹر علی ظفر، سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر بھی عدالت موجود تھے ۔دوران سماعت ملزموں نے 342 کے سوالوں کے جواب جمع کروا دئیے تاہم ملزموں نے اپنے دفاع میں کوئی گواہ یا دستاویزی شہادت پیش کرنے سے انکار کیا۔عدالت نے سماعت 13 اکتوبر تک ملتوی کرتے ہوئے فریقین وکلا سے حتمی دلائل طلب کر لئے ۔