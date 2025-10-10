اسرائیلی قید میں تشدد ہوا ، کتے بھی چھوڑے گئے :مشتاق احمد
لاہور، اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک ، اپنے رپورٹرسے )سابق سینیٹر مشتاق احمد نے اسرائیل قید کے دوران گزرے دنوں کی روداد بیان کر دی ، انہوں نے کہا کہ دوران قید مجھ پر نہ صرف تشدد ہوا بلکہ مجھ پر کتے بھی چھوڑ ے گئے۔
نماز کی اجازت تک نہیں دی گئی ، دوبار جج کے سامنے پیش کیا گیا لیکن میں نے کاغذات پرسائن نہیں کئے ۔مشتاق احمد نے بتایا کہ پہلے تو ہمیں یقین ہی نہیں تھا کہ ہم فلسطین پہنچ سکیں گے ۔دوران سفر ہمیں معلوم تھا کہ ہم خطرے میں ہیں اور کسی بھی وقت ڈرون حملہ ہو سکتا ہے ، فلوٹیلا میں موجود اراکین کو ہدایت دی گئی تھی کہ کوئی بھی کارآمد چیز اسرائیلی فورسز کے حوالے نہیں کی جا ئے گی، جس کہ وجہ سے ہم نے اپنے موبائل فونز دیگر ضروری اشیا کو پانی میں پھینک دیا تھا۔ ہماری 50 کشتیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اسرائیل نے پوری نیوی تعینات کی تھی، پھر بھی ہمیں انٹر سیپٹ کرنے میں انہیں 12 گھنٹے کا وقت لگا، 12 اسرائیلی کمانڈوز ہماری کشتی پر زبردستی آئے ، اس دوران 2 بار ان کے کمانڈوز گر ے ،اسرائیلی کمانڈوز نے ہماری کشتی پر آتے ہی پہلے فلسطین کا جھنڈا پھاڑا، پھر پاکستان کا جھنڈا اتارا تو میں نے جھنڈے کو اٹھا کر محفوظ کر لیا، ہمیں وہاں الٹا لٹا دیا ، معمولی سی حرکت پر لات مارتے تھے ۔
مجھ سے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو ؟ تو میں نے انہیں جواب دیا کہ پاکستان سے آیا ہوں، جس پر ان فوجیوں نے پہلے پاکستان کو اور پھر مجھے گالی دی ، ہمیں اشدود سے بذیعہ قیدی وین کتزیعوت جیل منتقل کیا،اس دوران اچانک سے 20 کے قریب لوگ کچھ کتوں کے ساتھ وہاں آئے ، ان کے پاس گنیں بھی تھی، ہمیں لاتیں مار کر سائیڈ پر جمع کیا گیا اور ہمارے اوپر کتے چھوڑے گئے ، وہ کتے ہمارے منہ تک آرہے تھے ،دوران قید برطانیہ کا ایک سفارت کار 2 بار مجھ سے ملا وہ ڈاکیومنٹس پر میرے دستخط کروانا چاہتا تھا ،اس دوران مجھے دو بار اسرائیلی جج کے سامنے پیش کیا گیا، جج نے مجھے کہا تم 2 بار وارننگ کے باوجود یہاں داخل ہوئے ، جس پر میں نے جج کو کہا کہ میرے بابائے قوم، عوام، ریاست اور میں اسرائیل کو نہیں مانتے ، لہذا میں اس پر سائن نہیں کر سکتا ، برطانوی سفارت کار میرے ساتھ 3 گھنٹے ایک پنجرے میں بیٹھا رہا لیکن میں نے اس کی بات کی تسلیم نہیں کی ، اس موقع پر انہوں نے جماعت اسلامی سے استعفیٰ دینے کا انکشاف بھی کیا۔
سابق سینیٹر نے بتایا کہ انہوں نے 19 ستمبر کو دوران سفر ہی جماعت اسلامی سے استعفیٰ دے دیا تھا، ان کا کہنا تھا کہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحٰمن میرے لیے قابل احترام ہیں ،قبل ازیں مشتاق احمد خان اسرائیلی حراست سے رہائی کے بعد اسلام آباد پہنچے تو شہریوں نے اسلام آباد ا یئر پورٹ پر ان کا پرجوش استقبال کیا گیا اور اسرا ئیل اور امریکہ کے خلاف فلگ شگاف نعرہ بازی کی اور فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا، سینیٹر مشتاق شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کا یہاں آنا فلسطین اور مسجدِ اقصیٰ سے محبت کی علامت ہے ، سفر کے دوران میں نے ا یسے ہولناک مناظر بھی دیکھے کہ ایک حاملہ عورت کا سر کاٹا گیا اور اس کے پیٹ سے زندہ بچہ نکالا گیا ،انہوں نے تمام مسلم ممالک پر زور دیا کہ وہ فلسطین کے حوالے سے یکجا ہوکر غور کریں۔