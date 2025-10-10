صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
وزیراعلیٰ علی امین گنڈاپورکا استعفیٰ نہیں ملا :گورنرخیبرپختونخوا

استعفیٰ گورنر ہاؤس گیٹ پر پہنچایا گیا، ریسیونگ بھی لی:وزیر اعلیٰ ہاؤس ذرائع

پشاور،اسلام آباد (دنیا نیوز)گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ میرے پاس وزیراعلیٰ علی امین گنڈاپورکا کوئی استعفیٰ نہیں آیا۔ فیصل کریم کنڈی کا روزنامہ دنیا سے گفتگوکرتے ہوئے کہنا تھا کہ ملٹری سیکرٹری کو استعفیٰ موصول ہونا فیک نیوز ہے ،میرے پاس جب استعفیٰ آئے گا تو قانون کے مطابق کارروائی کروں گا،استعفیٰ دیکھ کر پتا چلے گا کہ مستعفی ہونے کی کیا وجہ ہے ، قانونی اور آئینی نکات کو دیکھ کر دستخط کروں گا، استعفے میں غلطی ہوئی تو واپس بھیجوں گا۔انہوں نے کہاکہ اپوزیشن کے وزیراعلیٰ امیدوار کا اپوزیشن لیڈر ہی بتا سکتے ہیں، پوری پی ٹی آئی آج یوم نجات منا رہی ہے ۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس ذرائع کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ گورنر ہاؤس گیٹ پر کل رات پہنچایا گیا، سی ایم ہاؤس کے عملے نے استعفے کی ریسیونگ بھی لی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اسلام آباد میں ہیں اورمختلف غیر ملکی سفیر وں سے ملاقات کی، پاکستان اور افغانستان کے درمیان فٹبال میچ دیکھا۔ 

