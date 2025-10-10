اسلام آبادہائیکورٹ:بغیرلائسنس گاڑی چلانے پرفوری مقدمہ پرپابندی
پہلی مرتبہ وارننگ یاجرمانہ،دوبارہ خلاف ورزی پرسخت کارروائی کی جا سکتی :چیف جسٹس
اسلام آباد(رضوان قاضی)اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردارسرفراز ڈوگرنے بغیر لائسنس گاڑی چلانے والوں کی گرفتاری اور گاڑیاں ضبط کرنے کی ڈیڈ لائن مقرر کرنے کے خلاف دائر درخواست نمٹاتے ہوئے فوری مقدمہ درج کرنے پر پابندی عائد کردی اورہدایت کی ہے کہ کسی بھی شہری کے خلاف فوری مقدمہ درج نہ کیا جائے بلکہ لائسنس نہ دکھانے پر پہلے مرحلے میں صرف جرمانہ کیا جائے ، شہری محمد ابی حسن کی درخواست پر سماعت کے دوران چیف ٹریفک آفیسر اسلام آباد کیپٹن (ر)حمزہ ہمایوں عدالتی حکم پر ذاتی حیثیت میں پیش ہوئے ، چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ اگر کوئی شخص بغیر لائسنس گاڑی چلاتا ہے اور حادثہ ہو جائے تو اس پر قتل کی دفعات تک لگ سکتی ہیں مگر عام حالات میں صرف جرمانہ ہی کافی ہے ،چیف جسٹس نے مزید کہا اگر کسی شہری کے پاس لائسنس موجود ہے لیکن ہارڈ کاپی نہیں تو وہ اس کی کاپی دکھا دے ۔ عدالت نے نادرا کی ایپ کے ذریعے شناختی کارڈ کی طرح لائسنس کی تصدیق کیلئے ڈیجیٹل سسٹم متعارف کرانے کی بھی تجویز دی ۔
سی ٹی او اسلام آباد نے عدالت کو بتایا کہ اب تک کسی شہری کے خلاف بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر مقدمہ درج نہیں کیا گیا ،ٹریفک پولیس نادرا سے لنک کر کے لائسنس سسٹم کو ڈیجیٹلائز کرنے پر کام کر رہی ہے ۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ بغیر لائسنس ڈرائیونگ کے مقدمات درج ہونے سے شہریوں کی کریمنل ہسٹری بن جاتی ہے ، جو ان کیلئے ایک داغ کی صورت اختیار کر سکتی ہے ،اس لئے پہلی مرتبہ خلاف ورزی پر وارننگ اور جرمانہ دیا جائے اور دوبارہ خلاف ورزی کی صورت میں سخت کارروائی کی جا سکتی ہے ۔ عدالت نے مذکورہ بالا ہدایات کے ساتھ شہری کی درخواست نمٹا دی ۔مزیدبرآں اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس خادم حسین سومرو اور جسٹس آصف پر مشتمل ڈویژن بینچ نے گاڑیوں کی رجسٹریشن کے طریقہ کار میں تبدیلی اور خصوصی نمبر پلیٹس کیلئے اضافی فیس سے متعلق نوٹیفکیشنز کے خلاف درخواست میں وفاق، آئی سی ٹی انتظامیہ اور اٹانی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا۔